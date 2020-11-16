Пн, 16.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
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  • Руководитель организации Kadunud: «Всегда найдется полицейский, который не даст нам нужных для поиска данных»

Руководитель организации Kadunud: «Всегда найдется полицейский, который не даст нам нужных для поиска данных»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 16 ноября, в 20.25 говорили о без вести пропавших. Огромную роль в поиске заблудившихся людей играют добровольцы. Руководитель самой известной организации Kadunud («Пропавшие») Ааре Рюйтель рассказал, что добровольцы испытывают большие трудности с получением необходимой для розыска информации.

«Мы постоянно с этим сталкиваемся. Всегда найдется полицейский, который скажет: контактов родственников мы вам не выдадим», - рассказал Рюйтель.

Почему и что делать, чтобы облегчить работу тех, от помощи которых часто зависит жизнь потерявшегося человека, ответы на эти и многие другие вопросы искали гости и эксперты ток-шоу «Своя правда», новый выпуск которого «Я иду тебя искать», смотрите в понедельник, 16 ноября, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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