Дизайн-прогноз: какие интерьеры будут самыми крутыми в 2021 году

Для подготовки этого тренд-прогноза Houzz опросил более 150 архитекторов и интерьерных дизайнеров, которые поделились с изданием своим мнением и о растущих, и о совершенно новых трендах.
В ближайшем будущем мы столкнемся с двумя самыми яркими тенденциями, считают дизайнеры. Первая — это минимизация жилого пространства в черте города: семьи из четырех человек будут жить в 30-метровых интерьерах. Хорошо продуманных, эргономичных, но крошечных. Нужно будет расставлять приоритеты и отказываться от лишнего.
А вот за городом, напротив, площади будут комфортные, но разумные, с акцентом на энергосберегающих технологиях. В отделке будут применяться экологичные материалы, максимально безопасные для человека и окружающей среды в последующей утилизации».
2. РАБОТА, СПОРТ, ПРОГУЛКИ
Пандемия серьезно изменила сознание людей. Тот, кто раньше жил на работе и домой приходил спать, теперь находится дома. А его дом оказался к этому не готов. Изменения в образе жизни обязательно повлияют на интерьерную моду. Будет спрос на большие кухни, многофункциональные пространства, балконы для жизни, трансформируемую мебель. Из стилей — экоминимализм или кантри, обилие зелени.
События 2020 года, связанные с самоизоляцией и переходом на удаленную работу, задали тренд на домашние офисы. Необходимость организовать пространство таким образом, чтобы все члены семьи могли заниматься своими делами и не мешать друг другу, стала в разы острее, чем была раньше. Помимо офисов, возникает необходимость оборудования пространства для занятий спортом — весь инвентарь тренажерного зала, конечно же, в квартире не поместится, но организовать площадь для растяжки и занятий с гантелями — стоит.
Пандемия серьезно изменила сознание людей. Тот, кто раньше жил на работе и домой приходил спать, теперь находится дома. А его дом оказался к этому не готов. Изменения в образе жизни обязательно повлияют на интерьерную моду. Будет спрос на большие кухни, многофункциональные пространства, балконы для жизни, трансформируемую мебель. Из стилей — экоминимализм или кантри, обилие зелени.
События 2020 года, связанные с самоизоляцией и переходом на удаленную работу, задали тренд на домашние офисы. Необходимость организовать пространство таким образом, чтобы все члены семьи могли заниматься своими делами и не мешать друг другу, стала в разы острее, чем была раньше. Помимо офисов, возникает необходимость оборудования пространства для занятий спортом — весь инвентарь тренажерного зала, конечно же, в квартире не поместится, но организовать площадь для растяжки и занятий с гантелями — стоит.
3. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОМА
Одной из особенностей нашего времени стало обязательное размещение рабочего места в жилом интерьере. Если раньше столик для компьютера в спальне считался дурным тоном, то сейчас, в связи с удаленной работой, это вполне допустимо.
Одной из особенностей нашего времени стало обязательное размещение рабочего места в жилом интерьере. Если раньше столик для компьютера в спальне считался дурным тоном, то сейчас, в связи с удаленной работой, это вполне допустимо.
4. ИНТЕРЬЕР КАК ФОН ДЛЯ ZOOM
2020 год принес всем столько дискомфорта, что в моду войдет все, что приносит человеку комфорт — обволакивающие фактуры, спокойная цветовая гамма, удобные модели мебели. Также для всех стала актуальной работа из дома, поэтому в обязательном порядке в новых проектах появятся домашние кабинеты и zoom-зоны, которые будут выигрышно смотреться на экране интернет-конференций.
2020 год принес всем столько дискомфорта, что в моду войдет все, что приносит человеку комфорт — обволакивающие фактуры, спокойная цветовая гамма, удобные модели мебели. Также для всех стала актуальной работа из дома, поэтому в обязательном порядке в новых проектах появятся домашние кабинеты и zoom-зоны, которые будут выигрышно смотреться на экране интернет-конференций.
5. БАЗА
Удобство и практичность будут главенствовать в ближайшие лет пять, однозначно. Во всех стилях и направлениях наблюдается желание уйти от красоты ради красоты. Все подчинено человеку, пространство должно быть органичным и удобным. Скажем НЕТ надуманным сооружениям в интерьере, призванным только украшать пространство.
6. ГИБКОСТЬ
Гибкость и модульность — наше будущее. Должно войти в норму, что при переезде человек забирает хорошие вещи с собой, они не перестают ему нравиться. И, что важно, ему точно будет легко адаптировать их под новые стены. У жилья при этом должна появиться бОльшая продуманность, это станет преимуществом при смене / продаже / покупке.
Удобство и практичность будут главенствовать в ближайшие лет пять, однозначно. Во всех стилях и направлениях наблюдается желание уйти от красоты ради красоты. Все подчинено человеку, пространство должно быть органичным и удобным. Скажем НЕТ надуманным сооружениям в интерьере, призванным только украшать пространство.
6. ГИБКОСТЬ
Гибкость и модульность — наше будущее. Должно войти в норму, что при переезде человек забирает хорошие вещи с собой, они не перестают ему нравиться. И, что важно, ему точно будет легко адаптировать их под новые стены. У жилья при этом должна появиться бОльшая продуманность, это станет преимуществом при смене / продаже / покупке.
7. ЦВЕТА ПРИРОДЫ
После пандемии только усилится тренд использования натуральных материалов и теплых фактур.
После пандемии только усилится тренд использования натуральных материалов и теплых фактур.
Модными будут экологичность, легкость в интерьерах, насыщенность интерьеров светом и воздухом. Последнее особенно актуально на фоне событий уходящего года! Наличие природных, натуральных материалов всегда приветствуется, но сейчас это будет особенно популярно.
Будет модным и усилится тренд на натуральность и природность: дерево, неглазурованная керамика, декор природных форм, лен и другие текстурные материалы, охра, беж, хаки, землистые оттенки.
Появился даже термин «биофиличный дизайн», отсюда и природная цветовая гамма, зелень в любых ее проявлениях, цвет дерева. Все чаще говорят о практичности и долговечности интерьера, и при этом о его гибкости, то есть возможности быстро поменять настроение.
8. ЦВЕТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ СЛОЖНЫХ ТОНОВ
Останутся актуальными плетеные фактуры в сочетании с благородными и глубокими оттенками красок».
Останутся актуальными плетеные фактуры в сочетании с благородными и глубокими оттенками красок».
Прежде всего стоит отметить использование в интерьерах экологически чистых материалов. Интерьер становится окрашенным в более яркие и насыщенные цвета. Предметы — легкие и многофункциональные, с возможностью трансформации. IceStone
9. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Однозначно набирает обороты использование вторсырья. Экологичность, на наш взгляд, это главный тренд в современных интерьерах. Модным будет все натуральное, будет больше мебели из переработанного пластика.
Однозначно набирает обороты использование вторсырья. Экологичность, на наш взгляд, это главный тренд в современных интерьерах. Модным будет все натуральное, будет больше мебели из переработанного пластика.
Фотографии, использованные в этой статье, принадлежат порталу Houzz.
Состоятельные люди всегда могли позволить себе гостевую квартиру в мегаполисе при наличии дома за городом. Но теперь желание обладать частным домом становится все более распространенным среди представителей среднего класса. Квартира при этом выбирается утилитарно — поближе к хорошей школе или месту работы. Zenit STP. Светотехническое производство