Дизайн-прогноз: какие интерьеры будут самыми крутыми в 2021 году

В ближайшем будущем мы столкнемся с двумя самыми яркими тенденциями, считают дизайнеры. Первая — это минимизация жилого пространства в черте города: семьи из четырех человек будут жить в 30-метровых интерьерах. Хорошо продуманных, эргономичных, но крошечных. Нужно будет расставлять приоритеты и отказываться от лишнего.