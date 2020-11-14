Прелесть! ⟩ Деревенский дом со всеми удобствами и чудесными интерьерами ищет покупателя

Дом с красным фасадом и очаровательным деревенским интерьером полностью реновирован и находится вдали от городского шума.

Дом в поселке Пайкузе. ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом имеет два входа. В доме прекрасно могут разместиться две семьи. На первом этаже дома расположены просторная гостиная, две спальни, кухня и санузел.

Дом в поселке Пайкузе. ФОТО: KV.EE

На втором этаже вы найдете еще две спальни, кухню-гостиную открытой планировки и санузел. Из спальни можно выйти на балкон.

Дом в поселке Пайкузе. ФОТО: KV.EE