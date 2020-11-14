Сб, 14.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Деревенский дом со всеми удобствами и чудесными интерьерами ищет покупателя

Прелесть! ⟩ Деревенский дом со всеми удобствами и чудесными интерьерами ищет покупателя

Дом в поселке Пайкузе.

ФОТО: KV.EE

В поселке Пайкузе под Пярну ждет покупателей очаровательный деревенский дом на две семьи. Впрочем, одной семье в нем будет еще просторнее, уверен Kodustiil.

Дом с красным фасадом и очаровательным деревенским интерьером полностью реновирован и находится вдали от городского шума.

Дом в поселке Пайкузе.

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом имеет два входа. В доме прекрасно могут разместиться две семьи. На первом этаже дома расположены просторная гостиная, две спальни, кухня и санузел.

Дом в поселке Пайкузе.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже вы найдете еще две спальни, кухню-гостиную открытой планировки и санузел. Из спальни можно выйти на балкон.

Дом в поселке Пайкузе.

ФОТО: KV.EE

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