Галерея ⟩ В Тарту почтили память погибшего в Минске Романа Бондаренко

11 ноября в знаменитый на всю Республику Беларусь дворик, получивший название “Площадь перемен”, приехали неизвестные в балаклавах и начали срезать с забора бело-красно-белые ленты. Подобные гости не раз посещали этот протестный двор. Роман Бондаренко, написав в районный чат “я выхожу”, спустился вниз, где после потасовки был задержан и силой увезен на микроавтобусе, передает DW.

Через полтора часа из Центрального РУВД его избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. После многочасвой операции, пробыв сутки в критическом состоянии, вечером 12 ноября Бондаренко скончался.

Смерть за бело-красно-белые ленты на заборе многие белорусы сочли убийством и причислили умершего к еще одной жертве белорусского протеста.

Акция в Тарту

Почтить его память пришли и жители Тарту: к мосту Каарсильд пришли около 15 человек, чтобы зажечь свечи. Свечи поставили перед портретом Бондаренко, там же были возложены белые и красные цветы.

Кто-то пришел целой семьей, кто-то — один. Были как молодые, так и пожилые люди. Звучала как русская и белорусская речь, так и английский и эстонский языки.

Первой зажгла свечу Анастасия Федотова, которая работает в Эстонском литературном музее. Несколько месяцев назад она защитила в Тартуском университете докторскую, в рамках которой изучала белорусский семейный юмор.

Анастасия Федотова сказала, что поддерживает протестующих и у нее болит душа за ее близких, которые ходят на протесты. «Я волнуюсь, вернутся ли они ночью домой или их задержали и они где-то в тюрьме», - сказала она.

Что касается трагической судьбу Романа Бондаренко, Федотова сказала, чтоне может поверить утверждениям, что Бондаренко сам был агрессивным и пьяным.

«Ситуация в Беларуси такова, что нельзя верить официальным заявлениям правительства, - прокомментировала она. - Подобное случалось раньше, когда читаешь что-то, а потом слышишь от других людей, которых ты знаешь или которых знают твои друзья, что это было совершенно иначе. К сожалению, в Беларуси неофициальная информация гораздо достовернее».

Федотова добавила, что, хотя в очередной раз утверждается, что следствие выяснит правду, подобное говорили и раньше, но они до сих пор не знают, например, правды о погибших на протестах в Минске в начале августа людях.

Белорусы молились за погибшего

В Минске желающих посетить панихиду по активному жителю "дворика перемен" оказалось так много, что некоторые прихожане не вместились в храм и остались молиться на улице. Перед собором люди создали стихийный мемориал - к кресту с фотографией Романа Бондаренко принесли свечи и цветы. Из храма в этот момент уже слышались слова епископа: "Мы решили помолиться за умершего Романа Бондаренко, который стал очередной жертвой террора и насилия в нашей стране", пишет DW.