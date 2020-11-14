Галерея ⟩ В Тарту почтили память погибшего в Минске Романа Бондаренко

В пятницу, 13 ноября, вечером тартуские белорусы почтили память соотечественника, художника и оппозиционера 31-летнего Романа Бондаренко, который умер 12 ноября в Минске, передает Tartu Postimees.
11 ноября в знаменитый на всю Республику Беларусь дворик, получивший название “Площадь перемен”, приехали неизвестные в балаклавах и начали срезать с забора бело-красно-белые ленты. Подобные гости не раз посещали этот протестный двор. Роман Бондаренко, написав в районный чат “я выхожу”, спустился вниз, где после потасовки был задержан и силой увезен на микроавтобусе, передает DW.
Через полтора часа из Центрального РУВД его избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. После многочасвой операции, пробыв сутки в критическом состоянии, вечером 12 ноября Бондаренко скончался.
Смерть за бело-красно-белые ленты на заборе многие белорусы сочли убийством и причислили умершего к еще одной жертве белорусского протеста.
Акция в Тарту
Почтить его память пришли и жители Тарту: к мосту Каарсильд пришли около 15 человек, чтобы зажечь свечи. Свечи поставили перед портретом Бондаренко, там же были возложены белые и красные цветы.
Кто-то пришел целой семьей, кто-то — один. Были как молодые, так и пожилые люди. Звучала как русская и белорусская речь, так и английский и эстонский языки.
Первой зажгла свечу Анастасия Федотова, которая работает в Эстонском литературном музее. Несколько месяцев назад она защитила в Тартуском университете докторскую, в рамках которой изучала белорусский семейный юмор.
Анастасия Федотова сказала, что поддерживает протестующих и у нее болит душа за ее близких, которые ходят на протесты. «Я волнуюсь, вернутся ли они ночью домой или их задержали и они где-то в тюрьме», - сказала она.
Что касается трагической судьбу Романа Бондаренко, Федотова сказала, чтоне может поверить утверждениям, что Бондаренко сам был агрессивным и пьяным.
«Ситуация в Беларуси такова, что нельзя верить официальным заявлениям правительства, - прокомментировала она. - Подобное случалось раньше, когда читаешь что-то, а потом слышишь от других людей, которых ты знаешь или которых знают твои друзья, что это было совершенно иначе. К сожалению, в Беларуси неофициальная информация гораздо достовернее».
Федотова добавила, что, хотя в очередной раз утверждается, что следствие выяснит правду, подобное говорили и раньше, но они до сих пор не знают, например, правды о погибших на протестах в Минске в начале августа людях.
Белорусы молились за погибшего
В Минске желающих посетить панихиду по активному жителю "дворика перемен" оказалось так много, что некоторые прихожане не вместились в храм и остались молиться на улице. Перед собором люди создали стихийный мемориал - к кресту с фотографией Романа Бондаренко принесли свечи и цветы. Из храма в этот момент уже слышались слова епископа: "Мы решили помолиться за умершего Романа Бондаренко, который стал очередной жертвой террора и насилия в нашей стране", пишет DW.
После традиционных для католической службы песен и молитв, епископ Кособуцкий выступил с поминальной проповедью. Ее священнослужитель начал с размышлений о смерти, которая всегда приходит неожиданно и к которой невозможно подготовиться. По словам епископа, смерть должна заставить людей задуматься о своей жизни и о том, как важно, даже в такие непростые времена, прощать и всегда оставаться человеком. "Мы все понимаем, что убийство, насилие - это плохо и это зло. Но также мы помним слова Христа, который призывает к прощению, хотя нам все труднее и труднее это делать", - говорил священник.
Епископ рассказывает, что в последнее время часто слышит от прихожан, что они не могут "молиться за врагов ваших", как того требует религия. "Но именно такая молитва может укрепить нас и сделать так, чтобы мы никогда не приобрели в своем сердце такие качества как ненависть, злоба, желание мести", - призывает Кособуцкий.
В храме в центре Минска прошла панихида по Роману Бондаренко, погибшему после избиений силовиков. На нее пришли несколько сот человек. Не все желающие почтить его память поместились в храме, некоторые стояли на улице перед входом. Вот кадры с места событий pic.twitter.com/AiJxaeEKtQ— DW на русском (@dw_russian) November 13, 2020
"На его месте мог быть каждый из нас"
Служба в храме не была единственной акцией поминовения. Скорбеть о Романе Бондаренко, который вышел защитить свой двор, местные жители "Площади перемен" стали сразу после известия о его смерти. Уже спустя пару часов к трансформаторной будке с муралом сотни белорусов начали несли свечи, цветы и лампадки, поток людей не прекращался до поздней ночи. Пришедшие во двор люди плакали и скандировали: "Не забудем, не простим".
Следующий день, 13 ноября, стал по-настоящему траурным в Беларуси. С самого утра белорусы вновь стали приходить к народном мемориалу во "дворике перемен". Проезжающие вокруг двора машины гудели, не останавливаясь ни на секунду. Под гул машин люди молча возлагали цветы и зажигали свечи. "Смерть Романа не простим", "Убийц к ответу", "Мы помним" - такие слова скорбящие писали на стенах трансформаторной будки.
"Он боролся за свободу народа Беларуси. На его месте мог оказаться каждый. Каждый день кого-то избивают, хватают, запихивают в бусы. Не забудем, не простим" - говорят со слезами на глазах Оксана вместе со своей дочерью Настей, которые приехали из другого района Минска, чтобы почтить память Романа. "Это ужасно, такого не должно быть в нашей стране", - говорит минчанин Михаил.
Акция памяти распространилась на весь город. Листовки с фотографиями были замечены в минском метро, люди стояли в цепях солидарности вдоль улиц и проспектов в разных районах Минска. Они молча держали в руках бело-красно-белые флаги, свечи и плакаты с надписями "Я выхожу", "Мы скорбим".
"Меня душат слезы. Мы сочувствуем родным и близким. Еще один человека погиб во время протестов, и мы пришли почтить его память минутой молчаний", - рассказывает пожилая женщина, которая стояла в цепи солидарности возле станции метро "Партизанская".
Соболезнования выразил и Лукашенко
Акции памяти по умершему Роману Бондаренко продолжались до самого вечера. Свои соболезнования в социальных сетях высказали многие белорусы, а также белорусские и зарубежные политические деятели. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко героем, а его смерть - убийством, по которому будет проведено расследование.
Неожиданно с соболезнованиями выступил и Александр Лукашенко. Во время интервью СМИ ближнего зарубежья он заявил, что дело Бондаренко теперь на его личном контроле и призвал государственные органы к тщательному расследованию.
Впрочем, пока Следственный комитет лишь заявил о начале проверки по факту гибели Романа Бондаренко. "Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация", - сообщил СК.
Однако медики, которые обследовали Бондаренко, слова госоргана об алкоголе отрицают. В телеграм-канале "Белые халаты" было опубликовано медицинское заключение, которое среди перечисления многочисленных травм Бондаренко указывает, что избитого было 0 промилле этанола в крови.