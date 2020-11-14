Продается квартира в старинном доме да с отдельным входом. Почему бы нет?

Дом был построен в 1912 году по проекту барона Николая фон Глена (1841–1923) как здание почтового отделения станции Нымме. И банк, и почтовое отделение работали в этом доме на протяжении многих лет. В 1950 году дом изменил свой статус: его разделили на квартиры. Через некоторое время на чердаке оборудовали мастерские ремонтной бригады Таллиннской телефонной сети. К 2017 году, однако, большинство помещений было опять перестроено.