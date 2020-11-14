Тестирование на коронавирус: Департамент здоровья заключил новый договор на 100 миллионов евро

По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, было необходимо провести новую госзакупку, поскольку объем действующего договора близок к выполнению.

«Коронавирус пришел, чтобы остаться. Поэтому необходимо обеспечить достаточные возможности тестирования для обнаружения вируса, поскольку без надлежащего обзора ситуации невозможно контролировать распространение болезни», - сказал Юллар Ланно.

С новой недели партнеры начнут предоставлять услугу на основании нового договора. На закупку было подано два предложения, в результате чего договор был заключен с OÜ Medicum Eriarstiabi и Synlab Eestiа.

По словам начальника отдела тендеров RTK Рийны Лоорпуу, условия контракта на закупку до 100 миллионов евро были очень широкими.

«Выбранный участник тендера должен иметь возможность проводить тестирование на коронавирус по всей Эстонии, создавать и обслуживать участки для отбора проб, обеспечивать мобильную бригаду для отбора проб на дому и при необходимости формировать специальную бригаду для тестирования в домах престарелых и других учреждениях. Контракт также включает транспортировку проб и анализ и оповещение пациента»,- перечислила Лоорпуу.

Результат теста должен быть выдан в течение 48 часов. После получения положительного результата из кол-центра тестирования звонят человеку, который сдал тест по направлению и который сможет увидеть свои результаты в среде digilugu.ee.

Все ответы также пересылаются из лаборатории давшему направление семейному врачу, в Департамент здоровья и в систему медицинской информации.