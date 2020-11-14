В России новый максимум с начала пандемии: более 22 000 случаев коронавируса за сутки

Всего в стране выявлено 1 903 253 заболевших и 32 834 умерших. Из больниц за сутки выписано 18 626 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529.

В Москве подтверждено 6427 новых случаев заражения, это один из самых высоких показателей в столице РФ за все время пандемии. Скончались 69 человек. В Петербурге суточный прирост заболевших приближается к двум тысячам: там выявлено 1852 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека.