Сб, 14.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер

В России новый максимум с начала пандемии: более 22 000 случаев коронавируса за сутки

Доска памяти в честь медиков, которые умерли от COVID-19. Санкт-Петербург.

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек, передает Newsru.

Всего в стране выявлено 1 903 253 заболевших и 32 834 умерших. Из больниц за сутки выписано 18 626 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529.

В Москве подтверждено 6427 новых случаев заражения, это один из самых высоких показателей в столице РФ за все время пандемии. Скончались 69 человек. В Петербурге суточный прирост заболевших приближается к двум тысячам: там выявлено 1852 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека.

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