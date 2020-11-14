В Эстонии хотят изменить порядок расчета родительского пособия

В конце ноября Рийна Солман ("Отечество") намерена внести в правительство поправки к закону о семейных пособиях, согласно которым период, в течение которого родитель был зарегистрирован как безработный, не будет учитываться при определении средней заработной платы для начисления родительского пособия на следующие три года, передает rus.err.ee.
"Надеюсь, что на этот раз ни один ребенок не останется нерожденным из-за временной потери работы их родителями, и что решения семей не будут такими радикальными, как во время предыдущего кризиса", - сказала Солман.
По данным отдела народонаселения Министерства внутренних дел, в октябре в отделах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 1044 рожденных ребенка, из которых 533 девочки и 511 мальчиков.
Солман отметила, что число рожденных в этом году было несколько ниже, чем в прошлом году, поскольку все большую долю молодых семей составляют представители малочисленного поколения 1990-х годов.
По словам министра, тем более важно снизить дополнительное негативное влияние вызванной коронакризисом неопределенности на рождение детей.