В Эстонии хотят изменить порядок расчета родительского пособия

"Надеюсь, что на этот раз ни один ребенок не останется нерожденным из-за временной потери работы их родителями, и что решения семей не будут такими радикальными, как во время предыдущего кризиса", - сказала Солман.

По данным отдела народонаселения Министерства внутренних дел, в октябре в отделах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 1044 рожденных ребенка, из которых 533 девочки и 511 мальчиков.

Солман отметила, что число рожденных в этом году было несколько ниже, чем в прошлом году, поскольку все большую долю молодых семей составляют представители малочисленного поколения 1990-х годов.