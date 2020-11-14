Выбор профессии в Эстонии: выпускники с каким образованием получают более высокие зарплаты?

Примерно на четверть выше зарплата у выпускников, кто работает в сферах, относящихся к областям, нацеленным на ускорение экономического роста, т.н. "умной специализации". В областях умной специализации задействовано 11% выпускников вузов.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, государством предприняты разные шаги, например, выплата стипендий учащимся определенных специальностей, для того, чтобы больше молодых людей получали знания в областях, важных для экономики Эстонии. "Мы и в дальнейшем будет поддерживать учебную и научную деятельность в областях, направленных на ускорение экономического роста, чтобы наши высокие научные достижения проникали в сферу высшего образования, и чтобы обучение в вузах в большей степени соответствовало потребностям рынка труда", - сказала Репс.

К областям умной специализации относятся те сферы, которые привносят в экономику больше научного знания и наиболее ценны именно с этой точки зрения: информационно-коммуникационные технологии, технологии и услуги здравоохранения и увеличение ценности ресурсов.

В сферах умной специализации в 2018 году были заняты 11% тех, кто в период 2005-2017 закончил первую или вторую ступень высшего образования, если рассматривать только выпускников 2017 года, то среди них этот показатель составляет 12%. Среди них 31% - выпускники инфотехнологических специальностей, 23% получили образование в области архитектуры и строительства, 11% - бизнеса и управления и 9% закончили технические специальности.

Доход тех выпускников, кто задействован в этих сферах, в среднем на четверть выше дохода выпускников, работающих в других сферах (1904 и 1520 евро). Наибольшая разница в зарплатах наблюдается в сравнении с теми, кто учился на художественных (37%), языковых (34%) и связанных с инфотехнологиями (20%) специальностях - те, кто задействован в умных областях, по сравнению со своими однокашниками зарабатывают до 400 евро больше.

Среди выпускников специальностей, у учащихся которых есть возможность получать профессиональную стипендию, занятость выше, чем среди выпускников других специальностей (84% и 79%), и среди них больше тех, кто после окончания обучения остался в Эстонии.

Большая часть выпускников докторантуры работает в сфере образования

Больше половины тех, кто закончил докторантуры, заняты в сфере образования (59%), большинство из них связаны с университетами.

Выпускники докторантуры зарабатывают на треть больше, чем в среднем зарабатывают те, кто получил высшее образование. По сравнению с магистерской, докторская степень дает до 40% преимущество в зарплате тем, кто учился специальностям журналистики и информации, бизнеса и управления и права, однако существенно не отличаются доходы выпускников направлений, связанных с искусством, окружающей средой и социальными и поведенческими науками.

Учебу бросают все меньше

Анализ прерывания обучения в вузе показывает тенденцию к снижению. Если в 2014 году тех, кто бросает обучение, было более 16%, то в 2018 таких студентов было 13,4%. Больше всего тех, кто бросает учебу в вузе, наблюдается среди 20-летних - их почти пятая часть, однако примерно половина из них в следующем году снова поступает в вуз.

Среди тех, кто обучается на бесплатных учебных местах, количество бросающих учебы заметно меньше, чем среди тех, кто учится платно - в 2018 году 11,7% и 20% соответственно. Иностранные студенты бросают учебу реже, чем местные - в 2018 году 9% и 13,9% соответственно.