Эксперт: самое время заключать долгосрочные договоры найма жилья

Летом вирус отступил, большой страх прошел, и цены слегка поднялись, но уровня начала года еще не достигли. В зависимости от региона, состояния квартиры и предыдущей цены, средняя стоимость найма жилья сейчас все равно на 5-10% ниже, чем год назад. Для инвесторов, специализирующихся на аренде, это означает более низкую, чем ожидалось, доходность, а для некоторых собственников могут возникнуть трудности с выплатой кредита, взятого на покупку квартиры. Владельцы квартир для туристов, рассчитывавшие на большой денежный поток, могут оказаться в беде.

Предложений все еще много

Постоянное разнообразие предложений съемного жилья дает возможность семье с детьми и / или с домашними животными найти подходящую квартиру. В прошлом этим целевым группам было сложно найти жилье. Наймодатели, которые раньше требовали исключительно долгосрочного найма, соглашаются на более короткие сроки или гибкие условия о расторжении договора.

Несмотря на не самую хорошую текущую ситуацию на рынке съемного жилья, заметно, что ситуация в последние несколько месяцев все-таки не ухудшилась.

Предложений вроде бы достаточно, но их количество существенно не изменилось: их примерно столько же, сколько было на рынке и месяц, и квартал тому назад.

На рынке сейчас главенствуют потенциальные квартиранты. Они выбирают квартиры, сдающиеся на более длительный период времени и принимают решение немного медленнее. Квартира по разумной цене найдет жильцов самое позднее в течение двух-трех недель.

Худшее осталось позади

Незначительное уменьшение количества предложений в некоторых секторах рынка свидетельствует о том, что собственники квартир в общем достаточно безболезненно пережили самые тяжелые времена. Трудности коронакризиса наиболее существенно отразились на энтузиастах рынка, которые имеют по одной-две съемные квартиры. Профессионалы, напротив, настроены на покупку и постепенно увеличивают свой портфель съемных квартир.

Надежда, что трудности, вызванные COVID-19, пройдут, дает наймодателям возможность задуматься о повышении через квартал или два платы за наем, чтобы за год-полтора достичь докоронавирусного уровня цен.

Долгосрочный договор – победа обеих сторон

Для квартирантов, планирующих более длительное пребывание в съемной квартире, тихая нормализация рынка съемного жилья означает, что разумно было бы попытаться зафиксировать сегодняшнюю более низкую арендную плату на более длительный период. Иными словами, стоит заключить более длительный договор найма с фиксированной ценой.

В надежде сохранить платежеспособного арендатора на более длительный срок, большинство собственников были бы рады принять такое предложение. Более длительное ценовое соглашение обеспечит нанимателю разумные расходы, а наймодателю – стабильное поступление денежных средств.