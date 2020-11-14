Кем оказались таинственные владельцы дома Шерлока Холмса в Лондоне? Следы ведут в СССР

Об этом говорится в расследовании проекта SourceMaterial, опубликованном в газете The Times.

Из публикации следует, что в 2015 году строения и земля между домами 215 и 237 по Бейкер-стрит общей стоимостью 140 млн фунтов стерлингов принадлежали Дариге Назарбаевой (90%) и ее сыну (10%). Согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным собственником этой недвижимости является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ, но члены семьи Назарабаева остались фактическими владельцами недвижимости.

Ранее в неправительственной организации Global Witness утверждали, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала отцу Нурали, бизнесмену Рахату Алиеву, которому предъявили обвинения в государственной измене, убийстве и организации преступной группировки. В 2015 году Рахат Алиев покончил с собой в австрийской тюрьме.

По данным Global Witness, в настоящее время около 87 тысяч объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат офшорным компаниям. В следующем году правительство Великобритании намерено принять законы, которые обяжут такие компании раскрывать имена своих бенефициаров.

Напомним, в 2018 году в Великобритании был принят закон «Об аресте имущества неустановленного происхождения», который позволяет властям требовать от иностранцев, владеющих в стране активами стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение своих доходов. Первое дело в рамках этого закона было заведено в отношении супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а второе - против Нурали Алиева и его матери.