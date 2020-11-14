Сб, 14.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

Галерея: птицы на кухне - ничего личного

ФОТО: pufikhomes.com

Cегодня блог Pufikhomes предлагает рассмотреть поистине уникальную и единственную в своем роде современная кухня, спроектированную известным американским дизайнером Чадом Дорси в рамках работы над выставочным домом в Нью-Йорке. 

В работе над интерьером автор не ограничивал себя каноническими представлениями о том, какой должна быть конфигурация, а каким - и дизайн кухни, предложив несколько интересных решений.

Так, особое внимание привлекает потолок: на его углубленной центральной части красуются чудесные обои с птицами — получился отличный эффект!

Очень понравилась обеденная зона в арочной нише с изысканной современной мебелью. Среди других смелых решений можно выделить мраморный пол, латунные полочки вокруг плиты и стильный столик у окна. 

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