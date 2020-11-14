Галерея: птицы на кухне - ничего личного

Cегодня блог Pufikhomes предлагает рассмотреть поистине уникальную и единственную в своем роде современная кухня, спроектированную известным американским дизайнером Чадом Дорси в рамках работы над выставочным домом в Нью-Йорке.
В работе над интерьером автор не ограничивал себя каноническими представлениями о том, какой должна быть конфигурация, а каким - и дизайн кухни, предложив несколько интересных решений.
Так, особое внимание привлекает потолок: на его углубленной центральной части красуются чудесные обои с птицами — получился отличный эффект!
Очень понравилась обеденная зона в арочной нише с изысканной современной мебелью. Среди других смелых решений можно выделить мраморный пол, латунные полочки вокруг плиты и стильный столик у окна.