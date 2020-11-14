Галерея: птицы на кухне - ничего личного

В работе над интерьером автор не ограничивал себя каноническими представлениями о том, какой должна быть конфигурация, а каким - и дизайн кухни, предложив несколько интересных решений.

Так, особое внимание привлекает потолок: на его углубленной центральной части красуются чудесные обои с птицами — получился отличный эффект!