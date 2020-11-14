Сравнение ⟩ Кто из продавцов электроэнергии и газа предлагает самые низкие цены?

По данным Департамента статистики Эстонии, среднее потребление энергии домашними хозяйствами Эстонии составляет 3464 кВт/ч электроэнергии и 610 м³ (6 381 кВт/ч) природного газа в год. Годовая стоимость включает в себя энергетическую часть счетов за электроэнергию и газ вместе с налогом с оборота (включая фиксированные ежемесячные платежи, маржу и т.д.), но не включает сетевую плату, акцизы и плату за возобновляемую энергию. Рассчитывается она с помощью калькулятора Elektrihind.ee/Gaasihind.ee.

Для сравнения использовались пакеты без предоплаты продавцов электроэнергии и газа. Поскольку цены на электроэнергию в Eesti Energia и Eesti Gaas основаны на потребителях, для сравнения использовалась квартира в Таллинне с потреблением электроэнергии 3066 кВт/ч в год. Информация о ценах взята по состоянию на 11.11.2020. Цены могут измениться.

Как поменять продавца электроэнергии и газа?

Процесс смены поставщиков электроэнергии и газа у более крупных поставщиков осуществляется в онлайне, занимает десять минут и является бесплатным для потребителей. В процессе обмена не прерывается подача электроэнергии или газа, и новый продавец расторгает старый договор от имени потребителя. Смена продавца обычно происходит с начала следующего месяца, но не позднее конца следующего календарного месяца.

Комментарий Eesti Energia

Почему для каждого клиента Eesti Energia есть своя персональная цена при покупке электроэнергии?

При выборе продавца электроэнергии следует иметь в виду, что с момента открытия рынка электроэнергии в Эстонии больше нет одинаковых цен на электроэнергию для всех потребителей. Поэтому нельзя делать обобщения, что один продавец дороже или дешевле для каждого покупателя.

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, более распространенной практикой на рынке является индивидуальное ценообразование. Общее правило заключается в том, что чем дольше период действия контракта или чем выше объем потребления потребителем, тем дешевле цена.

Что влияет на цену электроэнергии?

На первый взгляд, энергетика и динамика цен на электроэнергию кажутся достаточно простыми, но на самом деле на цену электроэнергии влияет несколько мелких нюансов.

«Eesti Energia не показывает на своем сайте «среднюю цену на электроэнергию» или ориентировочную цену. Чтобы будущие клиенты Eesti Energia могли получать правильную информацию о ценах, мы просим зайту в нашу электронную службу или связаться с нашей службой поддержки клиентов», - объясняет Лутс.

Такой профиля потребления, среди прочего, предоставляет обзор потребления электроэнергии клиентом и соотношение дневного и ночного потребления электроэнергии. На основании этих данных Eesti Energia может порекомендовать клиенту пакет электроэнергии с одним или двумя тарифами, а также порекомендовать фиксированную цену, биржевую цену или пакет электроэнергии с равными платежами в зависимости от потребностей клиента.

Стоит знать, что на цену электроэнергии также влияет выбранный пакет и продолжительность срока действия договора. В целом принцип заключается в том, что чем дольше срок контракта, тем дешевле цена киловатт-часа электроэнергии. Это связано с тем, что, исходя из принципов функционирования рынка электроэнергии, электроэнергия также обходится продавцу дешевле, если покупать ее на бирже заранее. Электроэнергия, приобретенная за более короткий срок, обходится дороже как для продавца электроэнергии, так и для потребителя.

Хотя закупочная цена на электроэнергию может быть зафиксирована ​​договором на срок до трех лет, важно помнить, что частный покупатель имеет право расторгнуть контракт или изменить пакет с уведомлением за один месяц. Заказчик не «привязан» к одному контракту - он всегда может изменить пакет или срок контракта в соответствии со своими желаниями и потребностями.

Кроме того, всегда можно выбрать пакет электроэнергии Roheline Energia («Зеленая энергия»), который гарантирует, что 100% потребляемой потребителем энергии производится из возобновляемых источников энергии.