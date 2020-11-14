Сравнение ⟩ Кто из продавцов электроэнергии и газа предлагает самые низкие цены?

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы пересмотреть свой договор с продавцом электроэнергии и газа и убедиться, что это самый подходящий поставщик на рынке. Порталы сравнения sähköhind.ee и gaasihind.ee проанализировали цены и сделали краткий обзор текущего состояния рынка, пишет Tarbija24.
Электроэнергия и газ имеют одинаковое качество у всех поставщиков услуг, поэтому разумно выбирать в зависимости от условий договора, метода производства и более выгодной цены. Сегодня различие в ценах продавцов электроэнергии может составлять до 30 процентов, а у продавцов газа - до 46 процентов.
По всей Эстонии электроэнергию предлагают cемь продавцов, и есть возможность выбирать между различными пакетами, наиболее распространенными из которых являются биржевой пакет и фиксированный пакет. В последнем случае цена на электроэнергию обычно фиксируется срочным договором на 12 месяцев. Сравнение Elektrihind.ee показывает, что на данный момент годовая разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 евро (17 процентов), а разница между фиксированными пакетами составляет даже 62 евро (30 процентов).
Цена электроэнергии также зависит от метода производства, т.е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источников - большинство производителей предлагают оба варианта.
Газ на сегодня предлагают 4 продавца по всей Эстонии, и пакеты делятся на переменные, фиксированные и связанные с газовой биржей. Сравнение Gaasihind.ee показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым переменным пакетом составляет 77 евро (40 процентов), разница в цене для фиксированных пакетов составляет 52 евро (46 процентов).
Какой пакет электроэнергии на данный момент самый дешевый?
Самым дешевым биржевым пакетом на примере среднестатистического эстонского потребителя является пакет 220 Energia, стоимость которого составит 154 евро в год (с маржой 0,179 цента за кВт/ч, ежемесячная плата - 0 евро).
Пакеты Imatra Elekter, Alexela и Eesti Gaas также имеют такой же порядок величины - в годовом разрезе они всего на несколько евро дороже, чем 220 Energia. У некоторых в пакет также входит совместный расчет с Elektrilevi.
Из пакетов с фиксированной ценой самым дешевым является пакет 220 Energy с годовой ценой 210 евро (дневной тариф 6,4 цента за кВт/ч, ночной тариф 5,7 цента за кВт/ч). Из пакетов с фиксированной ценой самым дорогим является пакет Eesti Gaas, стоимость которого составляет 272 евро в год, что на 62 евро дороже самого дешевого пакета. У Eesti Gaas также нет прозрачной системы ценообразования, цена этих пакетов зависит от потребителя и поэтому может отличаться от цены, использованной при сравнении.
Кто предлагает самый дешевый газ в Эстонии?
На примере среднего эстонского потребителя 220 Energia представляет собой самый дешевый пакет с переменной или обменной ценой с годовой стоимостью 117 евро (цена газа 1,83 цента за кВт/ч). Самый дорогой пакет у Eesti Gaas - 194 евро в год. Эта цена на 77 евро дороже самого дешевого варианта. Только Alexela и 220 Energia сегодня предлагают на рынке пакеты по биржевой цене, они похожи на пакеты с переменными параметрами и меняются ежемесячно.
Из пакетов с фиксированной ценой пакет 220 Energia является самым дешевым при годовой стоимости 115 евро (цена на газ 1,79 цента за кВт/ч). В настоящее время только два продавца газа (220 Energia и Eesti Energia) предлагают фиксированные пакеты, самый дорогой из которых - пакет Eesti Energia с годовой стоимостью 167 евро, что на 52 евро дороже самого дешевого.
По данным Департамента статистики Эстонии, среднее потребление энергии домашними хозяйствами Эстонии составляет 3464 кВт/ч электроэнергии и 610 м³ (6 381 кВт/ч) природного газа в год. Годовая стоимость включает в себя энергетическую часть счетов за электроэнергию и газ вместе с налогом с оборота (включая фиксированные ежемесячные платежи, маржу и т.д.), но не включает сетевую плату, акцизы и плату за возобновляемую энергию. Рассчитывается она с помощью калькулятора Elektrihind.ee/Gaasihind.ee.
Для сравнения использовались пакеты без предоплаты продавцов электроэнергии и газа. Поскольку цены на электроэнергию в Eesti Energia и Eesti Gaas основаны на потребителях, для сравнения использовалась квартира в Таллинне с потреблением электроэнергии 3066 кВт/ч в год. Информация о ценах взята по состоянию на 11.11.2020. Цены могут измениться.
Как поменять продавца электроэнергии и газа?
Процесс смены поставщиков электроэнергии и газа у более крупных поставщиков осуществляется в онлайне, занимает десять минут и является бесплатным для потребителей. В процессе обмена не прерывается подача электроэнергии или газа, и новый продавец расторгает старый договор от имени потребителя. Смена продавца обычно происходит с начала следующего месяца, но не позднее конца следующего календарного месяца.
Комментарий Eesti Energia
Почему для каждого клиента Eesti Energia есть своя персональная цена при покупке электроэнергии?
При выборе продавца электроэнергии следует иметь в виду, что с момента открытия рынка электроэнергии в Эстонии больше нет одинаковых цен на электроэнергию для всех потребителей. Поэтому нельзя делать обобщения, что один продавец дороже или дешевле для каждого покупателя.
По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, более распространенной практикой на рынке является индивидуальное ценообразование. Общее правило заключается в том, что чем дольше период действия контракта или чем выше объем потребления потребителем, тем дешевле цена.
Что влияет на цену электроэнергии?
На первый взгляд, энергетика и динамика цен на электроэнергию кажутся достаточно простыми, но на самом деле на цену электроэнергии влияет несколько мелких нюансов.
«Eesti Energia не показывает на своем сайте «среднюю цену на электроэнергию» или ориентировочную цену. Чтобы будущие клиенты Eesti Energia могли получать правильную информацию о ценах, мы просим зайту в нашу электронную службу или связаться с нашей службой поддержки клиентов», - объясняет Лутс.
Такой профиля потребления, среди прочего, предоставляет обзор потребления электроэнергии клиентом и соотношение дневного и ночного потребления электроэнергии. На основании этих данных Eesti Energia может порекомендовать клиенту пакет электроэнергии с одним или двумя тарифами, а также порекомендовать фиксированную цену, биржевую цену или пакет электроэнергии с равными платежами в зависимости от потребностей клиента.
Стоит знать, что на цену электроэнергии также влияет выбранный пакет и продолжительность срока действия договора. В целом принцип заключается в том, что чем дольше срок контракта, тем дешевле цена киловатт-часа электроэнергии. Это связано с тем, что, исходя из принципов функционирования рынка электроэнергии, электроэнергия также обходится продавцу дешевле, если покупать ее на бирже заранее. Электроэнергия, приобретенная за более короткий срок, обходится дороже как для продавца электроэнергии, так и для потребителя.
Хотя закупочная цена на электроэнергию может быть зафиксирована договором на срок до трех лет, важно помнить, что частный покупатель имеет право расторгнуть контракт или изменить пакет с уведомлением за один месяц. Заказчик не «привязан» к одному контракту - он всегда может изменить пакет или срок контракта в соответствии со своими желаниями и потребностями.
Кроме того, всегда можно выбрать пакет электроэнергии Roheline Energia («Зеленая энергия»), который гарантирует, что 100% потребляемой потребителем энергии производится из возобновляемых источников энергии.