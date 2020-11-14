Картина дня: целая серия ДТП в Мустамяэ, коронавирус в церквях, неразбериха с военной формой и смерть Джигарханяна

В Эстонии выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5805 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 265 проб дали положительный результат. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Танцы с масками: наденьте, иначе знаете, что сделаем?

Ответа на этот вопрос мы на текущей неделе так и не услышали, зато хорошо поняли другое: число новых инфицированных растет как на дрожжах. В несколько раз увеличилось и количество сданных анализов. Читать далее...

Коронавирус добрался до церковных приходов Эстонии

Консистория Эстонской евангелической лютеранской церкви, то есть церковное правительство, направила духовенству и главам церковных учреждений уведомление, в котором ознакомила с мерами безопасности, принятыми в связи со второй волной коронавируса. Читать далее...

В будущем дорожным хулиганам будут начислять штрафные баллы

Несколько недель назад была готова концепция системы штрафных баллов (VPS), на основании которой правительственная комиссия по дорожному движению приняла решение продолжить развитие системы. Читать далее...

В Эстонии финского изобретателя принудительно отправили лечиться в психиатрическую больницу

Когда 11 октября полиция пришла за Нико Стольберга, он уже не спал 30 часов. Большую часть времени он провел за ноутбуком, но последние проведенные на свободе часы он гулял по берегу моря со своим проживающим в Таллинне другом, они обсуждали разные темы. Читать далее...

Еще один случай коронавируса в школе: восьмой класс уходит на домашнее обучение

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешел один из восьмых классов Сааремааской общеобразовательной гимназии. Домашнее обучение продлится неделю. Читать далее...

Попавший в Таллинне под автобус человек скончался в больнице

В понедельник, 9 ноября, вечером на Акадеэмиа-теэ в Мустамяэ попал под автобус 21-летний мужчина, с тяжелыми травмами его доставили в больницу, где в пятницу он скончался. Читать далее...

В Мустамяэ троллейбус сбил человека, полиция просит помощи очевидцев

Полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего в субботу днем на автобусной остановке в таллиннском районе Мустамяэ. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 За что убрали крепкого хозяйственника Алексея Евграфова?

Стиль работы Евграфова разительно отличался от стиля предшественников, что и стало одной из причин отставки. Но благодаря этому же стилю, пожалуй, впервые заметная часть нарвитян провожала уходящего мэра с сочувствием и словами поддержки. Читать далее...

Участились случаи, когда гражданские лица ходят по городу в военной форме

По данным Минобороны, все чаще встречаются случаи, когда человек гуляет по улице в форме Сил обороны, но остается неясным, является ли он военнослужащим Сил обороны или гражданским лицом. Читать далее...

Выбор профессии в Эстонии: выпускники с каким образованием получают более высокие зарплаты?