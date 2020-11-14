Картина дня: высокооплачиваемые профессии, принудительное лечение в психиатрической больнице и смерть Джигарханяна

В Эстонии выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5805 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 265 проб дали положительный результат. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Танцы с масками: наденьте, иначе знаете, что сделаем?

Ответа на этот вопрос мы на текущей неделе так и не услышали, зато хорошо поняли другое: число новых инфицированных растет как на дрожжах. В несколько раз увеличилось и количество сданных анализов. Читать далее...

В Эстонии финского изобретателя принудительно отправили лечиться в психиатрическую больницу

Когда 11 октября полиция пришла за Нико Стольберга, он уже не спал 30 часов. Большую часть времени он провел за ноутбуком, но последние проведенные на свободе часы он гулял по берегу моря со своим проживающим в Таллинне другом, они обсуждали разные темы. Читать далее...

Попавший в Таллинне под автобус человек скончался в больнице

В понедельник, 9 ноября, вечером на Акадеэмиа-теэ в Мустамяэ попал под автобус 21-летний мужчина, с тяжелыми травмами его доставили в больницу, где в пятницу он скончался. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 За что убрали крепкого хозяйственника Алексея Евграфова?

Стиль работы Евграфова разительно отличался от стиля предшественников, что и стало одной из причин отставки. Но благодаря этому же стилю, пожалуй, впервые заметная часть нарвитян провожала уходящего мэра с сочувствием и словами поддержки. Читать далее...

Выбор профессии в Эстонии: выпускники с каким образованием получают более высокие зарплаты?

Недавно опубликованный анализ Министерства образования и науки "Успешность на рынке труда" показывает, что среди выпускников высших учебных заведений самые высокие зарплаты по-прежнему получают те, кто учился на специальностях, связанных с информационно-коммуникацонными и другими технологиями. Читать далее...

Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Тарту почтили память погибшего в Минске Романа Бондаренко

В пятницу, 13 ноября, вечером тартуские белорусы почтили память соотечественника, художника и оппозиционера 31-летнего Романа Бондаренко, который умер 12 ноября в Минске. Читать далее...

ВНЕ ДОМА 〉 Рестораны в торговых центрах: концепции, трудности, победы

Помнится, лет пятнадцать назад туристов из Эстонии восхищала специфика шведских и финских торговых центров: кроме бесчисленных магазинов нас удивляло и привлекало обилие заполненных посетителями ресторанов и ресторанчиков на любой вкус и кошелек. Уже тогда на рынках Стокгольма шумели фуд-корты, а в торговых центрах — целые ресторанные улицы. Читать далее...

В Эстонии хотят изменить порядок расчета родительского пособия