Кая Каллас переизбрана председателем Партии реформ

Всего в выборах членов правления, избранных по всей Эстонии, приняли участие 1128 человек. Кроме того, три представителя регионов были избраны в правление Партии реформ. На выборах члена правления, избранного от Южного региона, голоса распределились следующим образом: Майдо Руусманн 183, Райт Пихельгас 157. Яанус Тамкиви, единственный кандидат в члены правления, избранный от региона Западной Эстонии, получил 122 голоса.