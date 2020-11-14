Кая Каллас переизбрана председателем Партии реформ

В субботу члены Партии реформ избрали новый совет из 17 членов, а Кая Каллас 984 голосами была переизбрана председателем партии.
В состав всеэстонского правления Партии реформ баллотировалось 19 человек. Юрген Лиги получил 811 голосов, Урмас Паэт 789, Марис Лаури 778, Кристен Михал 746, Ханно Певкур 727, Айвар Сыэрд 707, Марко Михкельсон 679, Кейт Пентус-Розиманнус 663, Урве Тийдус 635, Урмас Клаас 631, Йоко Алендер 628, Урмас Круузе 609, Андрес Сутт 559, Сигне Рийсало 356, Март Вырклаев 341, Кристо Энн Вага 272, Андрус Сеэме 204, Тимо Суслов 124 и Аллан Кейан 116 голосов.
Всего в выборах членов правления, избранных по всей Эстонии, приняли участие 1128 человек. Кроме того, три представителя регионов были избраны в правление Партии реформ. На выборах члена правления, избранного от Южного региона, голоса распределились следующим образом: Майдо Руусманн 183, Райт Пихельгас 157. Яанус Тамкиви, единственный кандидат в члены правления, избранный от региона Западной Эстонии, получил 122 голоса.
Общее количество голосов, отданных за кандидатов в члены правления от региона Северной Эстонии составило: Марис Тоомел 237, Арт Куум 142, Калле Тоомет 117.
Таким образом, в состав правления партии избраны: Юрген Лиги, Урмас Паэт, Марис Лаури, Кристен Михал, Ханно Певкур, Айвар Сыэрд, Марко Михкельсон, Кейт Пентус-Розиманнус, Урве Тийдус, Урмас Клаас, Йоко Алендер, Урмас Круузе, Андрес Сутт, Майдо Руусман, Яанус Тамкиви и Марис Тоомель.