Государство планирует ужесточить требования по установке датчиков угарного газа

«C началом отопительного сезона уместно напомнить, насколько серьезными могут быть последствия для жизни и здоровья человека, вызванные угарным газом, и почему важно оборудовать дом датчиком угарного газа, если имеется газовая установка», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Хотя, по словам Ааса, датчик угарного газа изначально является обязательным только в тех жилищах, где газовое устройство подключено к дымоходу, министерство расширяет сферу действия датчика: с весны нового года датчик угарного газа для обеспечения безопасности необходимо будет устанавливать в наиболее подходящем для этого помещении вне зависимости от расположения отопительного газового прибора или технического решения его камеры сгорания.

«Если газовый обогреватель расположен, например, во вспомогательном помещении, где также установлен датчик угарного газа, его сигнал может не доходить до людей в гостиной или спальне. К сожалению, окись углерода - невидимый яд, и своевременное предупреждение может предотвратить худшее», - объяснил Аас.

Ответственность за состояние и безопасность газового оборудования несет владелец газового оборудования. Помещение с газовой установкой должно иметь эффективную вентиляцию и хорошую подачу воздуха, так как газовой установке для работы требуется много кислорода.

Газовые приборы и связанные с ними дымоходы и вентиляцию необходимо регулярно обслуживать и чистить один раз в год в соответствии с инструкциями и полностью осматривать каждые четыре года.