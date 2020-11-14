Добровольные спасатели доставили на берег людей с севшей на мель яхты

Вчера незадолго до семи часов люди, находившиеся на севшей во время захода в порт Куйвасту на мель яхте, сообщили в центр тревоги, что парусное судно отклонилось от фарватера и людям нужна помощь.

Центр тревоги отправил на помощь добровольцев-спасателей из Мухумаа, которые помогли двум людям высадиться на берег. Яхта осталась на мели, в ближайшее время владелец примет решение об организации спасательной операции.

Добровольный спасатель Общества спасения на море Муху Мадис Рехепапп сказал Postimees, что, хотя вначале были планы выйти на помощь терпевшим бедствие на лодке, но после оценки ситуации на месте стало ясно, что яхта уже находится на таком мелководье, что от лодки не будет никакой пользы.

«Я вошел в воду в сухом спасательном костюме, яхта находилась на такой мели, что там, где она застряла, вода едва доходила до пояса», - сказал Рехепапп. Поскольку люди на борту уже промокли и замерзли, спасатель помог им по воде добраться до берега, где они согрелись в здании порта Куйвасту.