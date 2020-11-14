Сб, 14.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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Добровольные спасатели доставили на берег людей с севшей на мель яхты

Madalale kandunud purjekas Kuivastu sadama lähistel

ФОТО: Jaanus Vesberg / sotsiaalmeedia

Добровольцы мухуского общества спасения на воде вчера вечером недалеко от порта Куйвасту помогли двум людям с севшей на мель яхты добраться до  берега. В происшествии никто не пострадал, пишет Postimees.

Вчера незадолго до семи часов люди, находившиеся на севшей во время захода в порт Куйвасту на мель яхте, сообщили в центр тревоги, что парусное судно отклонилось от фарватера и людям нужна помощь.

Центр тревоги отправил на помощь добровольцев-спасателей из Мухумаа, которые помогли двум людям высадиться на берег. Яхта осталась на мели, в ближайшее время владелец примет решение об организации спасательной операции.

Добровольный спасатель Общества спасения на море Муху Мадис Рехепапп сказал Postimees, что, хотя вначале были планы выйти на помощь терпевшим бедствие на лодке, но после оценки ситуации на месте стало ясно, что яхта уже находится на таком мелководье, что от лодки не будет никакой пользы.

«Я вошел в воду в сухом спасательном костюме, яхта находилась на такой мели, что там, где она застряла, вода едва доходила до пояса», - сказал Рехепапп. Поскольку люди на борту уже промокли и замерзли, спасатель помог им по воде добраться до берега, где они согрелись в здании порта Куйвасту.

Причиной того, что судно село на мель, стал неисправный двигатель. У экипажа парусника, вышедшего из Рохукюла, был план отправиться в порт Виртсу, но когда в море двигатель остановился и судно могло двигаться только с помощью парусов, капитан решил выбрать порт Куйвасту как более благоприятный с точки зрения направления ветра. Однако в сумерках он не смог зайти в гавань под парусами - ветер уносил судно от фарватера.

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