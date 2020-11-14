Таиланд открылcя для туристов, но установил к ним очень жесткие требования

Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете находится не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов). Также туристам необходима страховка на 100 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на издание Travel Off Path.