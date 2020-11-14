Сб, 14.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в подготовке убийства премьер-министра Пашиняна

Никол Пашинян

ФОТО: TASS/TASS

Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.

Как сообщила журналистам его адвокат Лусине Саакян, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастие в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

"Лишь яркое воображение могло заставить власти додуматься до предъявления обвинения в подготовке захвата власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Это неприкрытое политическое преследование", - отметила Саакян.

В ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

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