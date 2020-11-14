Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в подготовке убийства премьер-министра Пашиняна

Как сообщила журналистам его адвокат Лусине Саакян, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастие в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

"Лишь яркое воображение могло заставить власти додуматься до предъявления обвинения в подготовке захвата власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Это неприкрытое политическое преследование", - отметила Саакян.