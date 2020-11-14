Легендарный эстонский гонщик продал грузовики и вышел из транспортного бизнеса

До июня отчетного года основным видом деятельности компании было оказание транспортных услуг как в Эстонии, так и за рубежом. В основном грузы перевозились из Эстонии в Бельгию и Германию, а также из Бельгии, Германии и Нидерландов в Эстонию, Латвию и Литву.

«В 2019 годы были завершены шоссейне грузовые перевозки. Для оказания транспортных услуг у компании было шесть автопоездов, проданных в отчетном году. AS Märtin продолжит заниматься специализированной оптовой торговлей, а также арендой и оборотом недвижимости», - говорится в годовом отчете.

Оборот компании Мяртина упал на 35 процентов и составил чуть менее миллиона евро. Однако прибыль удалось увеличить на 12 процентов, почти до 600 000 евро, благодаря продаже инвестиций в недвижимость и основного имущества.