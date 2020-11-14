Коронавирус добрался до церковных приходов Эстонии

По словам архиепископа Урмаса Вийлма, коронавирус сегодня уже распространяется в лютеранских учебных заведениях, среди церковных служащих и их семей.

Вийлма объяснил, что заболевшие уже есть среди священнослужителей, членов их семей и церковных служащих, круг близких контактов еще шире. Случаи заболевания уже зарегистрированы в лютеранских учебных заведениях и воскресных школах при общинах. В сообщении говорится, что схожая ситуация царит и среди экуменических партнерских церквей.

Архиепископ призвал общины и церковные учреждения серьезно и ответственно отнестись к сложившейся ситуации: для предотвращения распространения вируса следует соблюдать процедуры дезинфекции, использовать средства индивидуальной защиты, включая защитные маски в помещениях и строго соблюдать требования изоляции.

Архиепископ добавил, что период Адвента и празднование Рождества в церкви во многом зависят от самих церквей, и что на данный момент консистория еще не дала никаких указаний по этому поводу.

Церковное руководство хочет направить правительству страны послание о том, что жизнь церкви может регулироваться и без вмешательства государства.