Полиция просит помощи в поисках 14-летней Арины

Полиция и близкие Арины пытались связаться с девочкой, но ее мобильный телефон отключен. Поиски девочки пока не дали результатов.

Рост Арины – 156 см, она худощавого телосложения. У нее длинные светлые кудрявые волосы. Уходя из дома девочка была одета в красную куртку, черные джинсы и темные кроссовки.