Эстония намерена добиваться председательства в ОБСЕ

Сейчас в ОБСЕ председательствует Албания. Утверждены следующие два председательства: Швеции в 2021 году и Польши в 2022 году. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ, сообщила в субботу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

«ОБСЕ и ее основополагающие принципы являются одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности. В интересах Эстонии поддерживать и укреплять совместно согласованные принципы и правила в области безопасности, а также прав человека и демократии», - объяснил министр иностранных дел Рейнсалу.

Глава МИДа отметил, что выборное членство Эстонии в Совете Безопасности ООН даст нашей дипломатической службе высокий уровень компетенции в ведении переговоров и дипломатических процессов.

В компетенцию ОБСЕ входит поиск мирных решений конфликтов в соседстве Эстонии и Европейского Союза. Это напрямую затрагивает интересы безопасности Эстонии. Например, после агрессии России ОБСЕ направила на Украину специальную наблюдательную миссию. В частности, посредством посредничества ОБСЕ призвана сыграть важную роль в восстановлении территориальной целостности Грузии и в поиске мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта. ОБСЕ сосредоточила свои усилия на реагировании на массовые протесты и насилие в Беларуси. Все это указывает на растущее значение ОБСЕ в ближайшем будущем.

«Эстония хочет играть ведущую роль в трактовке и решении непосредственно влияющих на нашу безопасность вопросов и поддерживать многостороннее международное сотрудничество в рамках ОБСЕ», - подчеркнул Рейнсалу.