Видео ⟩ В Таллинне автобус протащил зажатого дверью мужчину по проезжей части

Закрывавшиеся двери автобуса прищемили ногу мужчины, в результате чего он потерял равновесие и упал, а автобус затем начал движение, протащив его по проезжей части.

Полиция ждет дополнительной информации от людей, находившихся в том же в автобусе.

Сегодня в 15:14 в Центр сообщили, что в Мустамяэ на Таммсааре-теэ человек застрял между дверями автобуса, который тащит его по дороге. «Скорая» доставила получившего поверждения 29-летнего мужчину в больницу. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, автобус остановился перед светофором на перекрестке Таммсааре-теэ и бульвара Сыпрузе. Автобус остановился на перекрестке после поворота налево, когда пассажиры сообщили водителю автобуса о случившемся.

Пассажиры помогли мужчине освободиться из дверей автобуса, все пассажиры вышли из автобуса, и автобус поехал дальше. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Полиция просит всех пассажиров автобуса, которые знают больше о случившемся, позвонить по номеру 112.

Обстоятельства случившегося выясняют полиция и служба дорожного надзора автобусного предприятия. "Мы полностью сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны, чтобы выяснить, как и почему произошла авария. Со своей стороны, мы обязательно сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась", - сказала пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко.