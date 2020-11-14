В будущем дорожным хулиганам будут начислять штрафные баллы

Баллы за нарушения будут начисляться человеку, если он создает опасность на дороге, превышает скорость, не останавливается на красный свет светофора и не пристегивается ремнем безопасности.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас пояснил, что многие нарушители совершают ошибки ненамеренно. «Скорее, им не хватает знаний о дорожном движении или причина в каком-то другом недостатке, которое трудно преодолеть самостоятельно», - говорит Аас.

По словам министра, VPS - это скорее поддерживающая система, которая помогает людям. «Денежный штраф не меняет поведения нарушителя-рецидивиста. Поэтому должна быть создана система, которая занимается выявлением возможных неправильных представлений водителя и помогает восстановить безопасное отношение и поведение, чтобы уменьшить совершение новых нарушений в будущем», - сказал Аас.

В будущем при помощи VPS государство хочет выявлять водителей, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения, и влиять на их поведение на дорогах посредством реабилитационных мероприятий и других вмешательств - для этой цели виновным в опасных нарушениях дорожного движения будут начисляться штрафные баллы.

Как начисляются штрафные баллы?

Штрафные баллы начисляются за нарушения правил дорожного движения, которые представляют опасность для дорожного движения, в том числе за нарушения, при которых существует вероятность опасности. На первом этапе исключаются только формальные нарушения (например, непредставление или непредоставление документов) или защита других законных интересов.

Баллы делятся на три уровня в зависимости от серьезности нарушения, а срок их действия в зависимости от серьезности нарушения может составлять от 1 до 5 лет.

Нарушения низкой степени тяжести - это нарушения, которые представляют потенциальный риск для водителя, других участников дорожного движения или правопорядка. Например, пересечение перекрестка или пешеходного переходе во время запрещающего сигнала светофора, превышение скорости до 40 км/ч или отсутствие пристегнутого ремня безопасности.

Нарушения средней степени тяжести - это нарушения, которые представляют бесспорную угрозу для водителя, других участников дорожного движения или правопорядка, а также те, что стали причиной дорожно-транспортного происшествия, легких травм или материального ущерба. Например, управление транспортным средством без прав, провоцирование ДТП с материальным ущербом или превышение скорости более 40 км/ч.

К серьезным относятся нарушения, связанные с превышением допустимого лимита содержания алкоголя и других веществ, которые могут вызвать интоксикацию, а также дорожные преступления. К серьезным нарушениям относятся все преступления, связанные с дорожным движением, в том числе употребление алкоголя после ДТП.

Система VPS должна быть готова к 2024 году. Согласно концепции VPS, каждое опасное нарушение приводит к определенному количеству штрафных баллов, а при повторных нарушениях баллы суммируются, что в конечном итоге может привести к лишению прав на управление транспортным средством. Водители, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения, будут допущены к участию в программе обучения или реабилитации для улучшения своих знаний и навыков. Добровольное участие в них снизит количество штрафных баллов.

Если водитель не изменит своего поведения, его водительские права будут приостановлены. Если он хочет восстановить их, он должен будет пройти дополнительное обучение в автошколе и сдать теоретический экзамен в Департаменте шоссейных дорог. В случае повторного приостановления права управления автомобилем необходимо будет также психологическое вмешательство. Основное внимание в системе штрафных баллов уделяется влиянию на поведение человека в условиях дорожного движения.

Поначалу система VPS не будет включать в себя штрафы с камерконтроля скорости , поскольку они привязаны к транспортному средству, а не к человеку. Тем не менее, идет поиск юридического решения для персонализации нарушений, и тогда нарушения, зафиксированные автоматическим устройством, будут добавлены в систему штрафных баллов.