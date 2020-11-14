Австрия вводит полный локдаун из-за COVID-19

Новые меры вступают в силу во вторник, 17 ноября, и продлятся до 6 декабря включительно, указано в сообщении.

Закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно.

Работодателям рекомендуется перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу.

По словам Себастьяна Курца, личные контакты во время локдауна должны быть сведены к минимуму.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились в Австрии 191 228 человек. 1661 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 за это время скончался.