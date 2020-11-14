Участились случаи, когда гражданские лица ходят по городу в военной форме

Пресс-секретарь Министерства обороны Карин Кивипылд сообщила, что военная полиция получала от Департамента полиции и погранохраны запросы о ситуациях, когда человек был одет в форму Сил обороны, чтобы установить, является ли он военнослужащим Сил обороны или нет.

По ее словам, отсутствие в настоящее время регуляций в этой области вызывает проблемы.

"Число ситуаций, когда людей в форме Сил обороны, а также частично одетых в форму или в похожей на форму одежде можно увидеть на улице, растет. Эти случаи в определенных районах происходят еженедельно, если не ежедневно», - сказала Кивипылд.

На этой неделе Министерство обороны инициировало законопроект о внесении поправок в Закон о службе в Силах обороны, который предоставит военной полиции право проверять биографию людей в военной форме. В настоящее время этим правом обладают только обычные полицейские.

Министерство обороны привело в качестве примера случай, когда во время учений «Весенний шторм 2019» по местности перемещался человек в форме Сил обороны, который, как оказалось, не состоял на службе в Силах обороны. В его машине были видны флаг Российской Федерации и Георгиевская лента.