Сб, 14.11.2020
Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

Еще один случай коронавируса в школе: восьмой класс уходит на домашнее обучение

Сааремааская общая гимназия.

ФОТО: www.facebook.com

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешел  один из восьмых классов Сааремааской общеобразовательной гимназии. Домашнее обучение продлится неделю, пишет Saarte Hääl.

По словам вице-старейшины волости Сааремаа Хелле Кам, речь идет о внутрисемейной инфекции и связанной с ней изоляции, в связи с чем дистанционное обучение до 22 ноября будет по согласованию с Департаментом здоровья применено только в одном классе.

«Ситуация отслеживается, и в соответствии с ней будут приниматься новые решения», - подтвердила волостной чиновник. По словам Кам, это дает школе возможность осуществить на практике теоретически продуманные решения.

«Детям я советую не воспринимать это как упавшие с неба каникулы, а серьезно отнестись к образованию», - добавила Хелле Кам.

По данным Департамента здоровья, за последние сутки на Сааремаа не было зарегистрировано новых случаев заражения вирусом Covid-19. В то же время днем ранее в уезде Сааремаа были сданы три положительные пробы на коронавирус. В одном случае вирус был завезен из Финляндии, в одном случае источник инфекции был неизвестен Департаменту здоровья и еще в одном случае инфицированным был рабочий-мигрант.

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