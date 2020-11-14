Еще один случай коронавируса в школе: восьмой класс уходит на домашнее обучение

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешел один из восьмых классов Сааремааской общеобразовательной гимназии. Домашнее обучение продлится неделю, пишет Saarte Hääl.
По словам вице-старейшины волости Сааремаа Хелле Кам, речь идет о внутрисемейной инфекции и связанной с ней изоляции, в связи с чем дистанционное обучение до 22 ноября будет по согласованию с Департаментом здоровья применено только в одном классе.
«Ситуация отслеживается, и в соответствии с ней будут приниматься новые решения», - подтвердила волостной чиновник. По словам Кам, это дает школе возможность осуществить на практике теоретически продуманные решения.
«Детям я советую не воспринимать это как упавшие с неба каникулы, а серьезно отнестись к образованию», - добавила Хелле Кам.
По данным Департамента здоровья, за последние сутки на Сааремаа не было зарегистрировано новых случаев заражения вирусом Covid-19. В то же время днем ранее в уезде Сааремаа были сданы три положительные пробы на коронавирус. В одном случае вирус был завезен из Финляндии, в одном случае источник инфекции был неизвестен Департаменту здоровья и еще в одном случае инфицированным был рабочий-мигрант.