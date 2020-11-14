Еще один случай коронавируса в школе: восьмой класс уходит на домашнее обучение

По словам вице-старейшины волости Сааремаа Хелле Кам, речь идет о внутрисемейной инфекции и связанной с ней изоляции, в связи с чем дистанционное обучение до 22 ноября будет по согласованию с Департаментом здоровья применено только в одном классе.

«Ситуация отслеживается, и в соответствии с ней будут приниматься новые решения», - подтвердила волостной чиновник. По словам Кам, это дает школе возможность осуществить на практике теоретически продуманные решения.

«Детям я советую не воспринимать это как упавшие с неба каникулы, а серьезно отнестись к образованию», - добавила Хелле Кам.