Уже седьмая страна: в Греции обнаружили коронавирус у норок

Вирус, который обнаружили у животных, не был мутировавшим штаммом, который встречался в Дании и Нидерландах. Однако власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.

Также анализы показали наличие COVID-19 у животновода, работавшего на одной из этих ферм - в районе города Козани. Тесты на вирус сдавали и другие работники.

В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.

Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.