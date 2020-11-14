Уже седьмая страна: в Греции обнаружили коронавирус у норок

В Греции обнаружили коронавирус на двух норковых фермах. Это уже седьмая страна, где зафиксировали заражение коронавирусом среди норок. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства Греции, пишет Reuters.
Вирус, который обнаружили у животных, не был мутировавшим штаммом, который встречался в Дании и Нидерландах. Однако власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.
Также анализы показали наличие COVID-19 у животновода, работавшего на одной из этих ферм - в районе города Козани. Тесты на вирус сдавали и другие работники.
В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.
Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.
Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок. Все поголовье этих животных хотели уничтожить власти Дании. Однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. Тем не менее в парламент Дании внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий, в частности, запретить разведение норок до 2022 года.