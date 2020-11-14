В Пыхья-Таллинне закончился обошедшийся городу в 600 тысяч евро дорожный ремонт

"В Пыхья-Таллинне обновили асфальт на примерно 13 500 квадратных метрах дорог. Кроме Малева-пыйк, было обновлено покрытие на дорогах и тротуарах улиц Сауэ, Пебре и Набра. На Калури, Пельгуранна, 46 и продолжении улицы Пухангу тоже обновлено дорожное покрытие вместе с подъездом к находящимся там гаражам", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.