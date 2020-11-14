В Пыхья-Таллинне закончился обошедшийся городу в 600 тысяч евро дорожный ремонт

На этой неделе закончился восстановительный ремонт внутриквартальных дорог в Пыхья-Таллинне. Было завершено шесть новых объектов стоимостью более 600 000 евро, сообщила пресс-служба районной управы Пыхья-Таллинна.
Самые масштабные работы проведены на улице Малева-пыйк, где построили новую проезжую часть, тротуар, озеленение, технические сети и поставили городскую мебель.
"В Пыхья-Таллинне обновили асфальт на примерно 13 500 квадратных метрах дорог. Кроме Малева-пыйк, было обновлено покрытие на дорогах и тротуарах улиц Сауэ, Пебре и Набра. На Калури, Пельгуранна, 46 и продолжении улицы Пухангу тоже обновлено дорожное покрытие вместе с подъездом к находящимся там гаражам", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Также установлены канализационные колодцы нового "плавающего" типа и произведена санитарная обрезка деревьев. Одновременно с дорожными работами AS Tallinna Vesi и AS Gaasivõrk отремонтировали свои технические сети.
Работы выполнило предприятие Infraroad OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.