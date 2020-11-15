Вс, 15.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Приключения пьяных людей в Таллинне: один упал на автомобиль, другой решил прислониться к трамваю

Приключения пьяных людей в Таллинне: один упал на автомобиль, другой решил прислониться к трамваю

Госпитализация человека. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

За прошедшие сутки в Таллинне полиция зафиксировала четыре дорожных происшествия, в который пострадали люди. По предварительным данным, в двух случаях речь шла о нетрезвых людях.

В субботу, 14 ноября, в 17.15 в Центр тревоги сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома на Мустамяэ-теэ, 80, где 86-летний пешеход в состоянии алкогольного опьянения шел по тротуару и упал на автомобиль Audi A4 Avant, за рулем которого был 57-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

В 17.47 поступило сообщение о происшествии в Таллинне на Нарвском шоссе, 2, на остановке общественного транспорта «Хобуяма», где 69-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения решила опереться на трамвай Tatra KT4, за рулем которого была 44-летняя женщина. Трамвай поехал и 69-летняя женщина упала. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Также вчера в 13.09 Центр тревоги получил сообщение о том, что на остановке «Кескузе» в Мустамяэ троллейбус сбил 49-летнего мужчину (подробнее читайте здесь).

А в 15:14 в Центр тревоги сообщили, что в Мустамяэ на Таммсааре-теэ человек застрял между дверями автобуса, который тащит его по дороге (подробнее читайте и смотрите видео здесь).

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