Приключения пьяных людей в Таллинне: один упал на автомобиль, другой решил прислониться к трамваю

В субботу, 14 ноября, в 17.15 в Центр тревоги сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома на Мустамяэ-теэ, 80, где 86-летний пешеход в состоянии алкогольного опьянения шел по тротуару и упал на автомобиль Audi A4 Avant, за рулем которого был 57-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В 17.47 поступило сообщение о происшествии в Таллинне на Нарвском шоссе, 2, на остановке общественного транспорта «Хобуяма», где 69-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения решила опереться на трамвай Tatra KT4, за рулем которого была 44-летняя женщина. Трамвай поехал и 69-летняя женщина упала. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Также вчера в 13.09 Центр тревоги получил сообщение о том, что на остановке «Кескузе» в Мустамяэ троллейбус сбил 49-летнего мужчину (подробнее читайте здесь).