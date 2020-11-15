Фото ⟩ Годами раздражал людей: ненавистный самосвал исчез из таллиннского двора

Речь идет об известном среди местных жителей, вызвавшем целую волну возмущений и ставшим опасным для окружающей среды самосвале, который почти восемь лет без пользы стоял на одном месте. Если обычный автохлам вывозят примерно за 30 минут, то на самосвал пришлось потратить два с половиной часа, сообщает пресс-служба МуПо.

ФОТО: Ilja Matusihis

«На этот грузовик нам годами поступали десятки жалоб. В первую очередь местных жителей тревожило то, что в непосредственной близости от этих домов уже много лет стоит крупногабаритный самосвал, который занимает место и режет глаз, но на котором никто не ездит. Во-вторых, в контейнере самосвала стал незаметно скапливаться мусор из близлежащих домов, - рассказывает главный инспектор МуПо Павел Бойцов. - В конце концов, кто-то поджег содержимое контейнера, и возникла реальная опасность, что загорятся находящиеся поблизости деревянные дома».

По его словам, в худшем случае это могло привести к возгоранию друг за другом старых деревянных построек во всем квартале.

Бойцов также отметил, что тема автохлама уже стала менее актуальна для Пыхья-Таллинна: если еще несколько лет назад в каждом третьем дворе можно было заметить брошенный автомобиль, сейчас это уже скорее исключение.