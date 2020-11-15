Жителей Эстонии призывают запастись лекарствами минимум на две недели

Аптекари призывают жителей Эстонии следовать трем принципам при посещении аптек во время коронакризиса: нужно своевременно обновлять рецепты, запасаться временем для посещения аптеки и при посещении аптек избегать ненужных прикосновений к товарам на открытых полках.

«Времена тяжелые, и болезни могут затронуть любого. Становится больше случаев, когда из-за отсутствия рецепта пациенты остаются без лекарств, когда домашние запасы лекарств уже закончились, - сказала главный фармацевт Эстонского союза аптекарей Кайди Сарв. - Во избежание проблем, после покупки лекарств в аптеке на основании последнего рецепта, следует сразу спросить у врача новый рецепт. Если домашний запас лекарств уменьшается до двух недель, самое время обратиться к врачу».

Хотя вероятность заражения с поверхностей маловероятна, аптекари просят не трогать товары на открытых полках и не открывать коробки. «В целях безопасности всех людей необходимо снизить количество соприкосновений с потенциальными источниками инфекции. Обратитесь к аптекарю - он поможет вам сделать правильный выбор и подобрать лекарство, - сказала председатель правления Эстонской палаты фармацевтов Карин Аламаа-Аас. - Также разумно спланировать посещение аптеки заранее и запастись достаточным временем — для выдачи лекарства и консультирования в области здоровья аптекарь должен выполнить несколько действий. Из-за постоянного риска заражения коронавирусом аптеки внедрили ряд мер безопасности, которые могут несколько увеличить время, необходимое для обслуживания клиента».