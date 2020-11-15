Прогноз: к 2025 году в мире будет сразу 26 умных городов

Аналитическая компания Frost&Sullivan прогнозирует, что к 2025 году в мире будет функционировать 26 умных городов, где технологии искусственного интеллекта станут неотъемлимой частью повседневной жизни, пишет Korrespondent со ссылкой на портал TNW.
"В Северной Америке и Европе будут находится 16 из них, а остальные - в Азии и Океании. В число лидеров войдут Амстердам, Сеул, Сингапур и Копенгаген”, - говорится в статье.
Аналитики утверждают, что только в США расходы на такие города вырастут до 327 млрд долларов. В то время как в прошлом году эта сумма составила 96 млрд долларов.
“К такому стремительному развитию нового городского пространства подтолкнет постпандемическая обстановка, когда будет необходимо искать новые решения для существования и развития социума”, - уверены эксперты.
По их мнению, в таких городах будет действовать современная инфраструктура, а технологии искусственного интеллекта будут вплетены в ежедневную жизнедеятельность.
Следует отметить, что универсального определения “умного города” сейчас не существует. Frost& Sullivan считает, что к ним можно отнести города, где автоматизация есть, как минимум в пяти из этих областей: управление и образование, здравоохранение, наличие умных зданий, транспорт, энергетика, социальная защита.