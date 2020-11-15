Прогноз: к 2025 году в мире будет сразу 26 умных городов

"В Северной Америке и Европе будут находится 16 из них, а остальные - в Азии и Океании. В число лидеров войдут Амстердам, Сеул, Сингапур и Копенгаген”, - говорится в статье.

Аналитики утверждают, что только в США расходы на такие города вырастут до 327 млрд долларов. В то время как в прошлом году эта сумма составила 96 млрд долларов.

“К такому стремительному развитию нового городского пространства подтолкнет постпандемическая обстановка, когда будет необходимо искать новые решения для существования и развития социума”, - уверены эксперты.

По их мнению, в таких городах будет действовать современная инфраструктура, а технологии искусственного интеллекта будут вплетены в ежедневную жизнедеятельность.