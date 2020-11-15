Клиника Тартуского университета с понедельника расширяет тестирование на коронавирус

Для прибывающих в стационар тестирование будет проводиться при первой же возможности после поступления пациента в больницу.

Пациенты отделения амбулаторной хирургии должны пройти тест на SARS-CoV-2 не позднее, чем за 72 часа до прибытия в клинику. Медицинские работники клиники позаботятся об отправке образца. Для повышения комфорта пациентов клиника заключила соглашения с районными пунктами тестирования.

Амбулаторные приемы, за исключением дневной хирургии, и обследования будут продолжаться в соответствии с действующим порядком, при котором пациенту по-прежнему необходимо заполнить медицинскую декларацию, выполнить антисептическую обработку рук, надеть маску и соблюдать дистанцию.

В больничных помещениях пациентов просят соблюдать безопасную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками при входе и выходе из палаты, а также носить маски в общественных местах больницы. Маска доступна на входе в больницу и в отделениях.

Клиника также просит пациентов проверять правильность своей контактной информации на портале ePatient клиники Тартуского университета. Важно помочь пожилым родственникам сделать то же самое. Контактные данные необходимы для информирования пациентов об условиях приема на лечение в случае необходимости..