Три часа избивал и мучил жертву: ранее осужденного за изнасилование приговорили к четырем годам тюрьмы

Мужчина прижимал голову женщины к ванне, поливал ее голову холодной водой. Он бил ее кулаком в лицо так, что у нее полилась кровь из носа. В то же время нападавший угрожал, что возьмет молоток и топор, чтобы сломать ей пальцы.

Он сорвал с нее одежду и вытолкал на балкон дома, где приказал ей спрыгнуть. В судебном решении не говорится, как высоко расположен балкон. Когда она отказалась прыгать, он угрожал, что столкнет ее.

Жертве все-таки удалось вернуться в комнату, где мужчина начал таскать ее за волосы и душить. После этого она на некоторое время потеряла сознание.

После продолжительных мучений мужчина сообщил жертве, что знает, что за избиение пойдет в тюрьму, но пообещал, что как только выйдет, отомстит потерпевшей.

В результате избиения у жертвы были зафиксированы кровоподтеки и ссадины.

Обвиняемый решил пойти на соглашение с прокурором. За избиение в январе его приговорили к двум годам тюрьмы. За предыдущие избиение и изнасилование добавилось еще год и десять месяцев. Итоговое наказание составляет три года и десять месяцев. Часть наказания он уже отбыл, поскольку с ночи избиения находился под арестом.