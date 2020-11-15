Видео ⟩ Бдительные граждане задержали в Ласнамяэ пьяного водителя и передали полиции

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подтвердила Rus.Postimees, что вчера в 15 часов внимательный участник дорожного движения сообщил полиции о том, что в таллиннском районе Ласнамяэ по Линнамяэ-теэ в направлении Мустакиви-теэ движется автомобиль Volvo с подозрительным стилем вождения,

Через несколько минут водитель остановился у центре Tähesaju, где сообщивший о нем полиции автомобилист заблокировал ему проезд до прибытия патруля и забрал у него ключи.

Полиция отправила 38-летнего водителя Volvo протрезвляться. Степень его опьянения и другие подробности инцидента станут известны в ходе разбирательства, отметила пресс-секретарь полиции Марге Силлаотс.

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Сандер Лейнберг благодарит внимательного информатора и рекомендует звонить по номеру службы экстренной помощи, когда вы замечаете ситуацию, в которой жизни других людей могут оказаться в опасности.