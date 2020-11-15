Видео ⟩ Бдительные граждане задержали в Ласнамяэ пьяного водителя и передали полиции

В Facebook-сообществе EZ-дуны в субботу было опубликовано видео гражданского задержания пьяного водителя. Нетвердо стоявшего на ногах мужчину передали в руки патруля. Благодаря бдительному участнику движения, очевидно, удалось избежать более драматического развития событий.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подтвердила Rus.Postimees, что вчера в 15 часов внимательный участник дорожного движения сообщил полиции о том, что в таллиннском районе Ласнамяэ по Линнамяэ-теэ в направлении Мустакиви-теэ движется автомобиль Volvo с подозрительным стилем вождения,
Через несколько минут водитель остановился у центре Tähesaju, где сообщивший о нем полиции автомобилист заблокировал ему проезд до прибытия патруля и забрал у него ключи.
Полиция отправила 38-летнего водителя Volvo протрезвляться. Степень его опьянения и другие подробности инцидента станут известны в ходе разбирательства, отметила пресс-секретарь полиции Марге Силлаотс.
Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Сандер Лейнберг благодарит внимательного информатора и рекомендует звонить по номеру службы экстренной помощи, когда вы замечаете ситуацию, в которой жизни других людей могут оказаться в опасности.
"Полиция обращает всеобщее внимание на то, что соблюдение правиладорожного движения необходимо для соблюдения нашей безопасности. Ответственный водитель едет трезвым, не превышает скорости и не создает опасных ситуаций. Близкие также могут помешать человеку, выпившему алкоголь, сесть за руль - иногда достаточно замечания или изъятия ключей, чтобы косвенно спасти чью-то жизнь. Не всегда есть возможность вмешаться самому, но о пьяном водителе всегда можно известить по телефону 112".