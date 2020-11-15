Эстония встречает вторую волну коронавируса в довольно уязвимом положении

В первую волну коронавируса весной по отраслям экономики меньше всего пострадал сектор информации и коммуникаций, а больше всего - предприятия, связанные с размещением, питанием и организацией поездок, говорится отчете Центра мониторинга развития, озаглавленном «Влияние COVID-19 на тенденции развития».

«Экономика Эстонии ко второй волне коронавируса находится в относительно уязвимом положении , - сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. - Во многих секторах экономики буферные ресурсы исчерпаны, и поэтому справиться с новой волной вирусного кризиса труднее».

По словам Варблане, компании в нескольких секторах отложили новые инвестиции и разработки, и это отрицательно скажется и на других смежных отраслях.

«Поскольку компании в некоторых секторах также напрямую страдают от повышенного риска заражения, это может привести к изменению нашей экономической структуры в ближайшие годы, а преуспевать будут отрасли, устойчивые к вирусам, - пояснил Варблане. - В уязвимых больше среднего секторах создается 14 процентов добавленной стоимости, и там работает 21,2 процента — то есть более пятой части всех работающих в Эстонии».

Согласно составленному Центром мониторинга развития индексу безопасности COVID-19, из 17 секторов экономики лучше всего устояли в кризис информация и связь, здравоохранение и связанные с лесной и лесной промышленностью предприятия.

«В ближайшие годы экономика Эстонии, вероятно, будет больше полагаться на эти более устойчивые к вирусам сектора, чем раньше», - сказал Варблане.

Сильнее всего от вирусного кризиса пострадали компании по размещению, питанию и развлечениям. Индекс устойчивости к коронавиру оценивает относительное влияние коронавируса на различные отрасли, индекс основан на различных экономических показателях компаний. Значение индекса варьируется от -5, что указывает на наибольший отрицательный эффект, до +5, что указывает на наименьший отрицательный эффект. Индекс имеет наибольший вес в изменении оборота предприятий, работающих в отрасли - общий оборот за период март-август 2020 года по сравнению с предыдущим годом - кроме того, учитываются изменения численности занятых по сравнению с аналогичным периодом текущего года и посткризисная динамика. При расчете индекса также учитываются изменение затрат на рабочую силу, а также изменение прибыли и инвестиций компаний по сравнению с тем же периодом прошлого года. Помимо вирусного кризиса, на динамику развития секторов повлияли и долгосрочные тенденции, такие как повышение технологичности.

Центр мониторинга развития с 17 ноября начнет публиковать обзоры последствий вирусного кризиса экономическим секторам. Сценарии выхода из вирусного кризиса Центр представит в начале декабря.