Скончался известный альпинист, глава первой эстонской экспедиции на Эверест. У него был коронавирус

Сармет был лидером эстонского альпинизма и руководителем первой в Эстонии экспедиции на Эверест, многократным чемпионом Эстонии по походам и ледовым восхождениям, а с 1991 года - мастером спорта Советского Союза.

Он свершил более 30 дальних походов, почти половина из которых была самой высокой степени тяжести. Выпускник Таллиннского Политехнического института, Сармет с момента восстановления Эстонией независимости работал как строитель-предприниматель.

Тыйво Сармет поднялся на высочайшие вершины пяти континентов — на два восьмитысячника и на четыре 7000-метровые горные вершины бывшего Советского Союза. Он стал одним из десяти эстонцев, удостоенных высшего альпинистского титула «Снежный барс».

Самым известным достижением Сармета была организация собственной экспедиции на Эверест в 2003 году, во время которой Алар Сикк стал первым эстонцем, поднявшимся на вершину Джомолунгмы и поднявшим там эстонский флаг.

Обращали на себя внимание и организованные им первые экспедиции эстонцев в Южную Америку и на Аляску. Под руководством Сармета эстонские альпинисты начали международно признанные восхождения на восемь тысяч горных вершин.

Вместе с Райво Плумером Тыйво Сармет написал книгу воспоминаний «Дневник Эвереста». О его экспедициях были сняты два документальных фильма.

Сармет был членом правления Эстонского союза походов, а также основателем и руководителем Эстонского клуба горных экспедиций.