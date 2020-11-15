Наказанный за мошенничество житель Эстонии заманивает в капкан новых жертв

«Он создал в Facebook страницу Йоханны Лундберг, которую сам вел, поскольку на самом деле не существует в Швеции ни женщины с таким именем, ни ее детей-двойняшек. Этим аккаунтом он пользовался сам», - рассказал изданию Saarte Hääl предприниматель Пеэтер Аннион, который стал одной из жертв Тамма.

Аннион говорит, что мошенник может произвести такое внушающее доверие и положительное впечатление, что на протяжении всего их общения в полтора года у него даже не возникло подозрение, что речь идет об обмане.

«Я считал его другом, - признается Аннион, который познакомился с Мареком через организованный Биргит Марди теннисный лагерь, где участвовали и сдружились дочери Марека и Пеэтера.

Представившийся Мареком Лундбергом Тамм отправил Пеэтеру фотографии своей спутницы жизни Йоханны и близняшек, которые родились. В то же время Марек подчеркивал, поскольку речь идет о внебрачном ребенке миллиардера, детали их частной жизни надо держать в секрете.

Когда Аннион проглотил наживку и доверился Тамму, который пообещал продвинуть фирму Анниона за рубежом, Тамм начал просить деньги для различных сделок. Пеэтер до сих пор не получил назад достигающую 30 000 евро сумму.

«Он просто казался таким убедительным, - говорит Пеэтер Аннион. - Все эти контакты, имена, которые он придумал, - все казалось правдой. Человек провел хорошую предварительную работу, создавалось впечатление, что он знает этих людей и ведет с ними бизнес».

«Спутник жизни и отец детей дочери шведского миллиардера», - 49-летний Марек Тамм живет с матерью и дочерью в поселке Лейси на Сааремаа.

В конце октября издание Äripäev писало, что Тамм использовал ложные данные и полуправду, чтобы сблизиться с легендарным криминальным судьей Мерле Партс, которая обратилась в прокуратуру, поскольку подозревает, что мошенник воспользовался кратким знакомством в крупном мошенничестве.

Жертвы боятся

У Биргит Марди сначала даже не было подозрений, что речь идет об умелом манипуляторе. Принадлежащие знакомым Марди почти 18 000 евро попали в карман Марека. Когда Аннион и Марди стали изучать, был ли у кого-то еще подобный опыт с Мареком, выяснилось, что жертв может быть сотни.

«Эти люди не решаются говорить. Многие из них так напуганы, что отступают еще до того, как начинают с ним бороться», - рассказывает Пеэтер Аннион.

По его словам, Марек — мастер в технической сфере, подделках и умении залезать под кожу людям.

«Люди боятся, что Марек запятнает их репутацию, саботирует работу и отношения, подслушивает их разговоры и взламывает компьютеры», - говорит Аннион.

ФОТО: Saarte Hääl

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава вчера подтвердила Saarte Hääl, что в отношении Марека Тамма было начато уголовное производство.

Сам Марек Тамм сказал, что обвинения являются необоснованными и это клевета, он намерен обратиться в суд, чтобы опровергнуть обвинения. С этой целью он нанял присяжного адвоката Роберта Сарва, с которым он намерен решительно реагировать на публичную клевету.

Отрицает обвинения

Тамм заявил, что статья Äripäev является клеветнической и не основана на фактах. Защитник Роберт Сарв в настоящее время разбирается с фактами.

Что касается судьи Мерле Партс, Марек Тамм заверил, что они на самом деле хорошие знакомые и что за мошенничеством стоит вовсе Пеэтер Аннион. Разговоры о том, что Марек Тамм представляется спутником жизни дочери шведского миллиардера Йоханны, также вымышлены.

Защитник Роберт Сарв сказал, что анализ сказанного о Мареке Тамме еще ведется и в ближайшее время будет понятно, если ли у обвинений основание.

«Поскольку нельзя исключать возможности судебного разбирательства, давать комментарии пока рано. Мы обязательно сделаем это в нужное время и в нужном месте и, при необходимости, предоставим доказательства общественности, - сказал Сарв. - В настоящий момент кажется, что этим людям следует пересмотреть доказательства в поддержку своих утверждений».