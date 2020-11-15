Финский эксперт: пробоины в корпусе парома "Эстония" возникли из-за оторвавшегося визора

Финский эксперт Клаус Рахка, входивший в 90-е годы в состав международной комиссии по расследованию гибели парома "Эстония", считает, что пробоины в корпусе возникли не из-за камня на дне моря и не в результате столкновения с подводной лодкой, а из-за оторвавшегося носового визора, пишет Rus.ERR со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Доктор технических наук Рахка дал логическое объяснение тому, что на пароме были обнаружены две пробоины, о которых шла речь в новом документальном фильме Discovery.
По мнению эксперта, дыры в корпусе появились после того, как оторвавшийся носовой визор упал на корпус и пробил его, а теперь пробоины стали видны, потому что за годы остов судна немного сдвинулся с места.
Ныне вышедший на пенсию Рахка занимался исследованиями разрушений стальных конструкций более 30 лет. По его словам, у визора есть крючки, которые напоминают консервный нож, и анализ поврежденной поверхности позволяет утверждать, что подобную четырехметровую дыру может проделать только приложенная в такой форме сила.