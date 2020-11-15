Финский эксперт: пробоины в корпусе парома "Эстония" возникли из-за оторвавшегося визора

Доктор технических наук Рахка дал логическое объяснение тому, что на пароме были обнаружены две пробоины, о которых шла речь в новом документальном фильме Discovery.

По мнению эксперта, дыры в корпусе появились после того, как оторвавшийся носовой визор упал на корпус и пробил его, а теперь пробоины стали видны, потому что за годы остов судна немного сдвинулся с места.