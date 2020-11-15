Адвокат: десятки тысяч должников в новом году ждет амнистия

В следующем году в Эстонии около 30 000 должников получат возможность освободиться от своих долгов, пишет инвестор и присяжный адвокат Индрек Наур на страницах Äripäev.
Наур объясняет, что долговая амнистия связана с истечением десятилетнего срока исковой давности для требований, вытекающих из исполнительных документов.
Исполнительными документами считаются судебные решения и постановления, арбитражные решения, судебные решения иностранных государств, решения арендной комиссии, решения комиссии по трудовым спорам, административные акты налогового администратора, нотариально заверенные соглашения о подчинении принудительному производству и другие документы, принятые в производство судебным исполнителем, действия которого удовлетворили бы денежные претензии кредитора.
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