Вс, 15.11.2020
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Март Хельме

Адвокат: десятки тысяч должников в новом году ждет амнистия

Indrek Naur

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

В следующем году в Эстонии около 30 000 должников получат возможность освободиться от своих долгов, пишет инвестор и присяжный адвокат Индрек Наур на страницах Äripäev.

Наур объясняет, что долговая амнистия связана с истечением десятилетнего срока исковой давности для требований, вытекающих из исполнительных документов.

Исполнительными документами считаются судебные решения и постановления, арбитражные решения, судебные решения иностранных государств, решения арендной комиссии, решения комиссии по трудовым спорам, административные акты налогового администратора, нотариально заверенные соглашения о подчинении принудительному производству и другие документы, принятые в производство судебным исполнителем, действия которого удовлетворили бы денежные претензии кредитора.

Читать подробнее на сайте Äripäev.

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