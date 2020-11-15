Картина дня: новые жертвы опытного мошенника, запасы лекарств и амнистия должников

В Эстонии выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5238 новых тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 226 проб дали положительный результат. Читать далее...

Скончался известный альпинист, глава первой эстонской экспедиции на Эверест

Эстонский альпинист и обладатель почетного альпинистского титула «Снежный барс» Тыйво Сармет скончался в пятницу в возрасте 76 лет после госпитализации с диагнозом "коронавирус". Читать далее...

Жителей Эстонии призывают запастись лекарствами минимум на две недели

В связи с растущей в Эстонии угрозой коронавируса Эстонская палата фармацевтов и Эстонский союз аптекарей рекомендуют жителям страны держать дома минимум двухнедельный запас лекарств. Рецепты также следует своевременно продлить у лечащего врача. Читать далее...

Наказанный за мошенничество житель Эстонии заманивает в капкан новых жертв

Представлявшийся эстонским политикам и бизнесменам мужем и отцом детей внебрачной дочери шведского миллиардера Йоханны житель Сааремаа Марек Тамм выманил обманным путем десятки тысяч евро. Читать далее...

Адвокат: десятки тысяч должников в новом году ждет амнистия

В следующем году в Эстонии около 30 000 должников получат возможность освободиться от своих долгов. Читать далее...

Финский эксперт: пробоины в корпусе парома "Эстония" возникли из-за оторвавшегося визора

Финский эксперт Клаус Рахка, входивший в 90-е годы в состав международной комиссии по расследованию гибели парома "Эстония", считает, что пробоины в корпусе возникли не из-за камня на дне моря и не в результате столкновения с подводной лодкой, а из-за оторвавшегося носового визора. Читать далее...

Полицейский: «Были случаи, когда без вести пропавший присылал жене фото из-под пальмы»

Руководитель патрульной службы Ляэне-Таллиннского отдела полиции Юхан Евонен рассказал, что бывали случаи, когда полиция находила пропавшего, но он предпочитал отправить супруге фото из-под пальмы с припиской: «У меня все хорошо, ты меня не ищи». Читать далее...

Три часа избивал и мучил жертву: ранее осужденного за изнасилование приговорили к четырем годам тюрьмы

В течение трех лет дважды осужденный за избиение и изнасилование, но отделавшийся условным наказание мужчина избивал и мучил три часа свою спутницу жизни, и теперь суд отправил его в тюрьму на три года и десять месяцев. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Бдительные граждане задержали в Ласнамяэ пьяного водителя и передали полиции

Вчера в 15 часов внимательный участник дорожного движения сообщил полиции о том, что в таллиннском районе Ласнамяэ по Линнамяэ-теэ в направлении Мустакиви-теэ движется автомобиль Volvo с подозрительным стилем вождения. Читать далее...

ФОТО 〉 Годами раздражал людей: ненавистный самосвал исчез из таллиннского двора

На этой неделе инспекторы МуПо убрали с улицы Пыхья-Таллинна автохлам, который дольше других заброшенных машин в этом районе стоял на одном месте. Читать далее...

До 10 градусов тепла и снег: какая погода будет в Эстонии на следующей неделе?