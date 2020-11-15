Пьяный пассажир сбежал от водителя в лес с бутылкой водки

Полицейские начали поиски с того места, где мужчина вышел из машины. Спустя нескольких часов пьяный беглец был найден. Мужчину нашли за деревом в чаще, где он пытался спрятаться.

По словам полицейских, они часто видят, что во многих случаях за исчезновением стоит алкогольное опьянение в большей или меньшей степени.

Бесцельно передвигаясь в неадекватном состоянии, человек подвергает себя опасности, получает переохлаждение и рискует никогда не вернуться домой. Алкогольное опьянение значительно затрудняет понимание человеком окружающей обстановки: недооценка погодных условий, невозможность найти дорогу домой и перемещение за десятки километров приводят к тому, что полиция иногда не успевает добраться до нуждающихся в помощи вовремя и спасти их жизни.