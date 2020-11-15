Пьяный пассажир сбежал от водителя в лес с бутылкой водки

В ночь на 10 ноября в полицию поступил вызов в Пыльвамаа, где возникла ссора между женщиной-водителем и ее пассажиром, 25-летним пьяным мужчиной. Ссора настолько обострилась, что посреди поездки мужчина решил сбежать в лес вместе с бутылкой водки, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Полицейские начали поиски с того места, где мужчина вышел из машины. Спустя нескольких часов пьяный беглец был найден. Мужчину нашли за деревом в чаще, где он пытался спрятаться.
По словам полицейских, они часто видят, что во многих случаях за исчезновением стоит алкогольное опьянение в большей или меньшей степени.
Бесцельно передвигаясь в неадекватном состоянии, человек подвергает себя опасности, получает переохлаждение и рискует никогда не вернуться домой. Алкогольное опьянение значительно затрудняет понимание человеком окружающей обстановки: недооценка погодных условий, невозможность найти дорогу домой и перемещение за десятки километров приводят к тому, что полиция иногда не успевает добраться до нуждающихся в помощи вовремя и спасти их жизни.
Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на то, что перебравшего друга нельзя отпускать в бесцельный поиск приключений. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно позвонить по номеру 112.