Вс, 15.11.2020
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"Формула-1": Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон.

ФОТО: CLIVE MASON/AFP

Пилот команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон в воскресенье, 15 февраля, стал победителем 14-й гонки сезона-2020 "Формулы-1" - "Гран-при Турции". Благодаря этой победе Хэмилтон обеспечил себе чемпионский титул за три этапа до конца первенства, пишет Deutsche Welle.

Это уже седьмое чемпионство для Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Второе место в "Гран-при Турции" занял Серхио Перес из Racing Point, а третье - Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят из Alfa Tauri финишировал 12-м, опередив партнера по команде Пьера Гасли, который стал 13-м.

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