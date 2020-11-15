"Формула-1": Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера

Это уже седьмое чемпионство для Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Второе место в "Гран-при Турции" занял Серхио Перес из Racing Point, а третье - Себастьян Феттель из Ferrari.