Немецкий министр: карантинные меры продлятся еще несколько месяцев

В стране как минимум до конца ноября закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.