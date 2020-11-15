В Таллиннский порт на зимовку прибыла роскошная яхта с богатой историей

Судно подготовлено к зимовке и планирует оставаться в Эстонии до наступления весны.

У прибывшей в Таллинн яхты богатая история: она построена в 1990 году на верфи Codecasa в Италии по проекту известного корабельного архитектора Винченцо Руджеро и когда-то была одним из самых люксовых прогулочных катеров в мире.

Основным портом приписки судна был Монако; в Эстонию Sokar прибыл из расположенного недалеко от Гибралтара испанского порта Алькайдеса. Самым известным владельцем яхты был египетский бизнесмен Мохамед Аль-Файед, и в 1997 году яхту в качестве гостьи его сына Доди Файеда посетила принцесса Диана.

В 2014 году Sokar был приобретен покупателем, пожелавшим остаться неизвестным, и некоторое время судно работало как чартерное. Суперяхта под флагом Бермудских островов сейчас также выставлена на продажу по цене почти десять миллионов евро.