В Таллиннский порт на зимовку прибыла роскошная яхта с богатой историей

В воскресенье утром в Таллиннский порт прибыло роскошное судно Sokar. Насколько известно Postimees, суперъяхта длиной почти 64 метра будет зимовать в Эстонии.
Судно подготовлено к зимовке и планирует оставаться в Эстонии до наступления весны.
У прибывшей в Таллинн яхты богатая история: она построена в 1990 году на верфи Codecasa в Италии по проекту известного корабельного архитектора Винченцо Руджеро и когда-то была одним из самых люксовых прогулочных катеров в мире.
Основным портом приписки судна был Монако; в Эстонию Sokar прибыл из расположенного недалеко от Гибралтара испанского порта Алькайдеса. Самым известным владельцем яхты был египетский бизнесмен Мохамед Аль-Файед, и в 1997 году яхту в качестве гостьи его сына Доди Файеда посетила принцесса Диана.
В 2014 году Sokar был приобретен покупателем, пожелавшим остаться неизвестным, и некоторое время судно работало как чартерное. Суперяхта под флагом Бермудских островов сейчас также выставлена на продажу по цене почти десять миллионов евро.
Длина судна: 63,77 метра.
Ширина: 10,4 метра
Осадка: 3,9 метра
Водоизмещение: 937 регистровых тонн
Машины: 2 дизельных двигателя Wärtsila мощностью 3760 л.с.
Максимальная скорость: 18 узлов (33 километра в час).