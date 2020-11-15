Вс, 15.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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Нужна ваша помощь: пропала 16-летняя девушка

Маргит-Мерилин.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Маргит-Мерилин, пропавшей 13 ноября ноября утром в Валга.

В пятницу, 13 ноября, сотрудница семейного дома пошла за Маргит-Мерилин, но девушка сбежала и до сих пор не удалось связаться с ней.

По словам молодежного полицейского юго-восточного отделения Алийс Удрас, полиция ездила поговорить с матерью Маргит-Мерилин, также связались с ее подругой, которая живет в Тарту, но выйти на связь с девушкой не удалось. Она ничего не публиковала в социальных сетях, а ее мобильный телефон выключен. По словам Удрас, девушка могла поехать в Тартумаа и Валгамаа.

Полиция просит всех, кто видел Маргит-Мерилин или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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