Галерея ⟩ На немецком военном кладбище на Маарьямяги почтили память жертв войны

Каждый год, за две недели до первого адвента, немецкий народ чествует память всех жертв войны во Всенародный День скорби, пишет Postimees.
Члены комиссии Рийгикогу по гособороне Йоханнес Керт и Лео Куннас сегодня возложили венки в память о погибших на кладбище немецких солдат на Маарьямяги.
В каждой федеральной земле Германии павших поминают по-разному: в некоторых регионах празднования и концерты ограничены законом, а учреждения сокращают рабочие дни.
Всенародный день скорби, или Volkstrauertag, изначально был посвящен погибшим в Первой мировой войне.
Сегодня этот день траура стал символом памяти всех военных преступлений и жертв войны в целом.