Галерея ⟩ На немецком военном кладбище на Маарьямяги почтили память жертв войны

Члены комиссии Рийгикогу по гособороне Йоханнес Керт и Лео Куннас сегодня возложили венки в память о погибших на кладбище немецких солдат на Маарьямяги.

В каждой федеральной земле Германии павших поминают по-разному: в некоторых регионах празднования и концерты ограничены законом, а учреждения сокращают рабочие дни.

Всенародный день скорби, или Volkstrauertag, изначально был посвящен погибшим в Первой мировой войне.